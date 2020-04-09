Полиция, медики и специалисты Роспотребнадзора связываются со всеми контакировавшими, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирусную инфекцию.

В Новосибирской области по данным оперативного штаба на 11.00 9 апреля зафиксировано 5 новых случаев заражения COVID-19.

Инфицированные – трое мужчин и две женщины. Один из мужчин вернулся из Таиланда, второй прилетел из Турции через Москву, третий прибыл из Москвы. Женщины – члены семьи пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Круг контактов зараженных инфекцией установлен, включая пассажиров рейсов, которыми они прибыли в Новосибирск.

Из детской больницы №3 за сутки выписали троих пациентов, новых детей с подозрением на коронавирус не госпитализировали. Всего в настоящее время в детской больнице находятся 12 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей не обнаружено.

По состоянию на утро 9 апреля в новосибирскую инфекционную больницу №1 госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них у 11 человек диагноз подтвержден. Семь пациентов здоровы и выписаны из стационара.

На сегодняшний день количество пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в Новосибирской области достигло 18 человек.

Пути заражения COVID-19 в регионе:

1 – ОАЭ

1 – Турция

2 – Таиланд

2 – Великобритания

1 – Швейцария

1 – Франция

1 – Италия

1 – Германия

1 – Италия, Франция, Швейцария. Нидерланды

3 человека прилетели из Москвы

3 – близкие контакты с инфицированными родственниками

1 – не выезжал из Новосибирска, с ранее выявленными пациентами не контактировал.

Напомним, что в СО РАН создадут центр по борьбе с острыми вирусными инфекциями. Об этом 9 апреля сообщил глава Сибирского отделения Валентин Пармон.

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