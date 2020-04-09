Полиция, медики и специалисты Роспотребнадзора связываются со всеми контакировавшими, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирусную инфекцию.
В Новосибирской области по данным оперативного штаба на 11.00 9 апреля зафиксировано 5 новых случаев заражения COVID-19.
Инфицированные – трое мужчин и две женщины. Один из мужчин вернулся из Таиланда, второй прилетел из Турции через Москву, третий прибыл из Москвы. Женщины – члены семьи пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Круг контактов зараженных инфекцией установлен, включая пассажиров рейсов, которыми они прибыли в Новосибирск.
Из детской больницы №3 за сутки выписали троих пациентов, новых детей с подозрением на коронавирус не госпитализировали. Всего в настоящее время в детской больнице находятся 12 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей не обнаружено.
По состоянию на утро 9 апреля в новосибирскую инфекционную больницу №1 госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них у 11 человек диагноз подтвержден. Семь пациентов здоровы и выписаны из стационара.
На сегодняшний день количество пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в Новосибирской области достигло 18 человек.
Пути заражения COVID-19 в регионе:
1 – ОАЭ
1 – Турция
2 – Таиланд
2 – Великобритания
1 – Швейцария
1 – Франция
1 – Италия
1 – Германия
1 – Италия, Франция, Швейцария. Нидерланды
3 человека прилетели из Москвы
3 – близкие контакты с инфицированными родственниками
1 – не выезжал из Новосибирска, с ранее выявленными пациентами не контактировал.
Напомним, что в СО РАН создадут центр по борьбе с острыми вирусными инфекциями. Об этом 9 апреля сообщил глава Сибирского отделения Валентин Пармон.