Глава Алтайского края Виктор Томенко внес некоторые изменения в указ от 31 марта о принимаемых мерах против распространения коронавирусной инфекции.

Временно запрещена плановая госпитализация пациентов в медицинские учреждения стационарного типа в Алтайском крае.

Запрет не распространяется на пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Также запрет не действует для пациентов с заболеваниями, при которых отсрочка оказания медпомощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью.

Кроме того, больным запрещено посещение поликлиник в плановом порядке, кроме случаев, когда заболевание или состояние пациента не терпят отлагательств, а промедление может привести к серьезному ухудшению здоровья или смерти. Также временно запрещается плановая вакцинация детей и взрослых, за исключением вакцинации новорожденных детей в роддомах и перинатальных центрах.

Напомним, по данным на 8 апреля в Алтайском крае выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, среди них — ребенок шести лет.

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