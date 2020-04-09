Красноярские власти подготовили пакет помощи бизнесу в условиях кризиса. В основном речь идет о налоговых преференциях. Представители отрасли относятся к инициативам скептически: при отсутствии оборота в апреле налоговый процент не имеет значения, а за март УСН сейчас нужно заплатить в прежних объемах.

Малый и средний бизнес Красноярского края получит налоговые послабления для преодоления экономических последствий коронавируса. Соответствующий указ за подписью губернатора Александра Усса вступил в силу 5 апреля.

Согласно документу, при упрощенной системе налогообложения ставка сократится с 15% до 5%, по объекту налогообложения — с 6% до 1%. Организации и индивидуальные предприниматели будут освобождены от налога по отдельным видам транспорта, сократится стоимость патентов, а арендная плата будет отсрочена, о чем необходимо заключить допсоглашения с предпринимателями. Предприятия, наиболее пострадавшие от кризиса, будут освобождены от налога на имущество.

Муниципалитеты получили рекомендации также пересмотреть арендные платежи и снизить ЕНВД для отдельных отраслей, оказавшихся в наиболее уязвимом положении.

Указ предполагает меры поддержки и для обычных граждан. Например, ресурсоснабжающим организациям рекомендовано при задержке оплаты на услуги ЖКХ не прекращать предоставление услуг и не начислять пени, а размер материальной помощи при потере работы должен увеличиться.

Исполнительный директор организации предпринимателей «Сибирь без границ» Светлана Корчагина обращает внимание, что налоговые поблажки могут помочь бизнесу после завершения карантина, однако в нынешней ситуации вряд ли принесут эффект.

«У большинства предприятий за апрель и не будет никаких доходов за апрель, поэтому количество тех же налогов будет на нуле независимо от процентной ставки. Так что меры будут иметь эффект, если они введены на длительный срок. После завершения карантина отрасли будут восстанавливаться еще месяца три. При этом если в сфере торговли все пройдет мягче — у них есть нераспроданный товар и отложенный спрос, то в сфере услуг все значительно сложнее. Вряд ли люди удвоят походы в кино или парикмахерские в сравнении с докризисным уровнем. Самая большая статья расходов у бизнеса обычно связана с зарплатой, но тут как раз особой поддержки пока нет. Объявлено о выдаче беспроцентных кредитов на зарплаты, но по факту найти их можно в лучше случае под 4%. Но даже если представить идеальную ситуацию, и действительно можно будет получить кредит под 0%, очевидно, что его получать будут далеко не все, а только те, в ком банк будет точно уверен, что они переживут кризис и вернут деньги. А о ком так можно сказать в нынешних условиях?», — рассуждает она.

Красноярский ресторатор, бывший депутат Городского совета Владимир Владимиров рассказал, что налоговые органы в настоящее время требуют от бизнеса уплаты УСН за март в ранее действовавших объемах, что является для отрасли более существенной проблемой, чем ставка за апрель, когда он будет исчисляться от отсутствующего оборота.

«За вычетом налогов основные затраты, например, ресторанного бизнеса — это примерно в равных долях зарплата, аренда и закуп. В последнем случае договориться с поставщиками — наиболее простая задача, они понимают, в каком положении все оказались. По аренде говорят, что власти могут обнулить ставку или сделать по ним отсрочку, но проблема в том, что государственных и муниципальных площадей осталось не так уж много. Кто арендует их, тем, возможно, повезло. Коммерческие арендодатели пока не торопятся идти навстречу. Что касается зарплаты, то нам обещают беспроцентные кредиты на эти цели, но я на данный момент не знаю ни одного случая, кто бы такую ссуду получил», — полагает он.

Владимиров добавил, что в ресторанном бизнесе проблемы не ограничиваются одним месяцем простоя.

«На самом деле, с начала года уже большинство игроков работало в минус, потому что нагнетаемая паника отпугивала посетителей. И даже если с 1 мая все заведения снова откроются, люди еще несколько месяцев будут по инерции опасаться в них ходить. Некоторые организации сегодня пытаются протянуть за счет доставки блюд, но обычно этот расчет не оправдывается. Во многих случаях этот сервис не просто не дает заметных оборотов, но и просто не окупает сам себя», — резюмировал он.

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