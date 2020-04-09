В мире продолжаются поиски препарата, способного помочь в лечении от коронавирусной инфекции.

Австралийские ученые из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне отметили, что по данным их исследований один из действующих антипаразитарных препаратов способен подавлять более 99% вирусов COVID-19 всего за двое суток. Об этом сообщает издание Antiviral Research.

Ученые исследовали в лаборатории действие рассматриваемого препарата на клетки, инфицированные коронавирусом. Лекарство было добавлено через два часа после заражения. Одна доза через 24 часа, по данным ученых, способна снизить количество вирусной РНК на 93%, а через двое суток — более чем на 99%. При этом отмечается, что токсичного влияния на зараженные образцы образцы препарат не оказал. Также исследователи считают, что лекарство может предотвратить развитие осложнений при заболевании и снизить возможность передачи инфекции от одного человека к другому.

Рассматриваемый препарат с 1997 года применялся при лечении для лечения стронгилоидоза у человека. До этого он применялся в ветеринарии. Предложено начать клинические испытания по перепрофиллированию препарата на лечение коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, в Новосибирском метро появился бесплатный антисептик для пассажиров

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.