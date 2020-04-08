Швейные предприятия Новосибирска расширяют производство тканевых масок

Инициативы организаций Новосибирской области и других регионов страны заметили и в федеральном Минпромторге.

В Новосибирской области пошивом тканевых масок сегодня занимается около 40 организаций. Об этом рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров. Его комментарии приводит пресс-служба ведомства.

«С наступлением режима самоизоляции в регионе многие предприниматели и крупные компании оптимизировали мощности и начали пошив гигиенических масок, для многих — это возможность сохранить персонал или, наоборот, обучить его новому», — сообщил министр.

Защитные маски относятся к средствам индивидуальной защиты из перечня товаров первой необходимости и, соответственно, на организации, занимающиеся пошивом масок (средств индивидуальной защиты), режим «нерабочих дней» согласно рекомендациям Минтруда РФ не распространяется.

Напомним, 8 апреля в новосибирскую аптечную сеть поступили 330 тысяч масок.

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