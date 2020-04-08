Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил о приоритете защиты прав граждан в непростых экономических и эпидемиологических условиях.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел онлайн-совещание с региональными волонтерскими центрами от ЕР по борьбе с распространением коронавируса.

«Мы создали федеральный ситуационный центр, который ежедневно обрабатывает десятки тысяч звонков и организует работу более 80 тысяч волонтеров по всей России. Добровольцы доставляют людям продукты питания и средства защиты, заботятся о пожилых, помогают семьям медработников, которые круглосуточно находятся в больницах», – отметил Дмитрий Медведев на совещании.

По его словам приоритет партии в создавшейся экономической ситуации «Единой России» – защита прав граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и на грани увольнения. «Кризис есть кризис, и зачастую такие решения принимаются, но где-то они не только не основаны на законе, они несправедливы. Наряду с адресной поддержкой важно защищать права граждан — трудовые права, право на получение мер государственной поддержки. С помощью экспертов правозащитного центра партии мы усилим работу по этим направлениям», – отметил председатель «Единой России».

Кроме того, руководство «Единой России» заявило о выделении партийных средств на предоставление регионам транспорта для доставки врачей к пациентам, с работы и на работу. «Дефицит транспортных средств наблюдается не только в столице, но и практически во всех регионах. В этой связи мы, сокращая свои управленческие расходы, решили направить часть средств на закупку транспорта — по 2-3 единицы на каждый субъект — для того, чтобы эту нагрузку с транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения снять. В ближайшее время эти машины в регионы поступят», – сообщил на совещании с волонтерскими центрами секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Первый заместитель секретаря новосибирского отделения «Единой России» Андрей Панферов рассказал, что с 26 марта на базе региональной приемной партии работает волонтерский центр. Активисты принимают звонки на горячую линию, сами обзванивают пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, людей с хроническими заболеваниями. «Волонтеры даже предложили поддержать инициативу о скидках на продукты для тех, кто находится в самоизоляции. А для врачей, которые сейчас на страже безопасности всего региона, по инициативе «Единой России» организовано такси, чтобы они могли оперативно приехать к тем, кто находится в самоизоляции», – отметил Андрей Панферов. Он добавил, что к работе подключились многие депутаты и представители бизнеса.

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