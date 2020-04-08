В международном аэропорту Кемерово откроют новый терминал

Международный аэропорт Кемерово, носящий имя космонавта Алексея Леонова, в настоящее время способен пропускать через аэровокзал внутренних авиалиний около 310 пассажиров в час, через международный – 160 пассажиров в час.

По итогам проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Кемерово было выдано положительное заключение.

Аэропорт расположен в 5 километрах от Кемерово, им управляет холдинг «Новапорт». Новая проектная документация предусматривает строительство в аэропорту Кемерово нового аэровокзального комплекса внутренних авиалиний пропускной способностью 460 пассажиров час. Новый терминал будет занимать трехэтажное здание площадью около 4,7 тысяч квадратных метров. Оно будет расположено недалеко от действующего аэровокзала внутренних воздушных линий.

Инфраструктура терминала рассчитана на 273,45 тысяч пассажирских перевозок в год. Максимальное количество рейсов – по два на прилете и вылете из расчета по самолетам А-319 вместимостью 136 кресел. Запланирована двухуровневая схема технологического обслуживания пассажиров и багажа. В том числе предусмотрено обслуживание пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также перемещаемых на носилках.

Возле центрального входа в здание аэровокзала будет устроена открытая парковка для автомобилей, в том числе для транспорта людей с ограниченными физическими возможностями.

Финансирование строительства нового терминала планируется осуществлять за счет средств застройщика — ООО «Международный аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова». Проектировщик — ООО «Спектрум-Холдинг».

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