В Новосибирскую аптечную сеть поступили 330 тысяч масок

В течение дня сегодня, 8 апреля, долгожданные маски развезут по аптекам МП «Новосибирская аптечная сеть».

Маски, доставленные сегодня в Новосибирск, поступят в продажу к вечеру. «Мы получили груз – 330 тысяч масок — это примерно трехгодовой объем продаж в обычное время. Насколько хватит этой партии предсказать сейчас сложно», – сообщил директор МП «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрий Шеин. Его комментарии приводит пресс-центр мэрии Новосибирска. Он также отметил, что для скорейшей доставки масок в аптеки, используется весь транспорт предприятия.

По словам Шеина, возможно, придется ввести ограничение для исключения спекуляции – продаваться будет максимум пять штук одному покупателю. Стоимость одной маски – 40 рублей.

Сейчас руководство предприятия совместно с департаментом по социальной политике мэрии Новосибирска ведут переговоры о дальнейших поставках масок.

«Мы ежедневно будем следить за количеством выбытия и, собрав статистику за два-три дня, будем понимать насколько этой партии может хватить. Переговоры с поставщиками мы не прекращаем, будем договариваться о следующей партии», – подчеркнул Дмитрий Шеин.

Также в городе, как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, не менее двух раз неделю проходит дезинфекция парков и скверов. «Общая площадь обработки закрепленных за департаментом территорий – твердые поверхности и архитектурные формы составляют 56 га. Вещество, которым ведется обработка – септолит ДХЦ – рекомендовано Управлением Роспотребнадзора, оно безопасно как для людей, так и для животных», — сообщил начальник управления благоустройства общественных пространств Вадим Полещук.

Напомним, в Новосибирском метро появился бесплатный антисептик для пассажиров

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