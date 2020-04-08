«Сбербанк» начал банкротить новосибирский завод электронагревателей

«Сбербанк» потребовал признать несостоятельным новосибирский завод электронагревателей. Сумма претензий к ЗАО «Завод сибирского технологического машиностроения» (ЗСТМ) составляет около 132 млн рублей.

О намерении требовать банкротства завода банкиры заявили в середине марта текущего года. Сообщение «Сбербанка» было опубликовано на Федресурсе. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, в 2015-2016 годах в залоге банка оказалось имущество предприятия, станки. У залога сохраняется действующий статус, дата исполнения обязательств по нему – 2023 и 2024 годы. Суммы кредита в документах не указываются. В декабре прошлого года с заявлением о намерении требовать банкротства ЗСТМ также выступило ЗАО «Гормаштехнология». Дата рассмотрения заявления «Сбербанка» арбитражным судом Новосибирской области пока не назначена.

«Завод сибирского технологического машиностроения», основанный в 1998 году, специализируется на разработке и производстве оборудования для автономного отопления и горячего водоснабжения. По данным ЕГРЮЛ, учредителями ЗАО «ЗСТМ» значатся гендиректор предприятия Сергей Шаплов, а также бизнесмены Павел Суворов и Елена Букина. Выручка предприятия за 2018 год, согласно Rusprofile, составила 22 млн рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.