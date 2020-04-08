Новосибирские лаборатории позволяют проводить более 1300 проб на коронавирус в день

В настоящее время к проведению тестов на на COVID-19 подключены не только лаборатории больниц и клиник, но и академические институты Новосибирска.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев и заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова рассказали о вкладе новосибирских НИИ в ходе пресс-тура в Академгородок.

По словам Васильева, лаборатории академических институтов СО РАН задействованы в проведении тестов на коронавирус. Кроме того, их возможности используются для стерилизации медицинских изделий. К проведению диагностики биоматериалов на коронавирусную инфекцию COVID-19 на днях подключился Федеральный исследовательский центр Фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН. Возможности только этого института позволяют проводить 700 тестов в сутки.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова сообщила, что на сегодняшний день на территории региона суммарно проведено более 3 170 исследований на COVID-19. Этим занимаются лаборатория инфекционной клинической больницы №1, лаборатория Областной клинической больницы, лаборатория «Инвитро». К ним вскоре присоедянятся «Клиническая больница «РЖД-Медицина» и Центр новых медицинских технологий. Общая мощность всех лабораторий вместе с лабораториями Роспотребнадзора составляет более 1300 проб в сутки.

Напомним, премьер-министр России на совещании, прошедшем 30 марта, поручил главам регионов проработать введение дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.

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