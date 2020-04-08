Компания «Логистикмед» потребовала признать банкротом новосибирскую клинику НИИТО

Компания «Логистикмед» потребовала признать банкротом АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» из-за долга в размере около 26 млн рублей.

Сообщение о подаче заявления опубликовано на сайте арбитражного суда Новосибирской области. Дата рассмотрения заявления пока не назначена. Напомним, специализирующаяся на торговле медицинскими изделиями компания «Логистикмед» заявила о намерении требовать признать «дочку» ФГБУ «НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России несостоятельной в феврале текущего года. Сумма претензий тогда была определена в размере около 82 млн рублей, сейчас исковые требования составляют почти 25, 9 млн рублей.

В конце 2019 года «Логистикмед» выиграло суд с АНО «Клиника НИИТО». Истец требовал с клиники около 82 млн рублей за поставленный, но неоплаченный товар. Право требования перешло к «Логистикмед» по договору цессии от ООО «Техинком», которое также было привлечено к участию в деле в качестве соистца. При этом АНО «Клиника НИИТО» является соучредителем «Техинкома», а сам «Техинком» строил здание клиники на улице Фрунзе. В ходе процесса стало известно, что стороны планировали подписать мировое соглашение, но по неизвестным причинам этого не произошло.

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