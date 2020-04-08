Для испытаний вакцины от коронавируса новосибирскому «Вектору» нужно 180 добровольцев

Новосибирский государственный научный центр «Вектор» готов приступить к доклиническим испытаниям вакцины от коронавируса в июне, а в конце месяца перейти к клиническим испытаниям.

О ходе работы над вакциной генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов накануне рассказал президенту России Владимиру Путину. Как сообщается на сайте Кремля, научный центр произвел и поставил в регионы РФ тест‑системы для определения вируса более чем на два миллиона определений. Сейчас к этим тестам дополнительно разработано, зарегистрировано и запущено производство еще на семи предприятиях страны. Кроме того, «Вектор» разработал ИФА‑тест‑систему, выявляющая антитела к новому коронавирусу. Она, по словам Рината Максютова, помогает понять, был ли у человека контакт с самим вирусом, а также проводить оценку популяционного иммунитета и изучение эффективности разрабатываемых вакцин. «Мы рассчитываем, что 10 апреля ИФА‑тест‑система будет зарегистрирована, а уже 13 апреля мы проведем первую поставку серии наборов реагентов на 20 тысяч определений в регионы. Для анализа достаточно взятия крови из пальца, и за два часа можно будет получить результат одновременно для 90 человек», — пояснил руководитель научного центра.

В центре «Вектор» разработаны прототипы вакцин, основанные на шести технологических платформах. Сейчас проводятся их испытания на лабораторных животных: мышах, кроликах, хорьках и низших приматов. До 30 апреля ученые планируют определить наиболее перспективный прототип и до 10 мая отработать технологию получения готовой лекарственной формы. До 22 юня, по планам, центр проведет доклинические испытания, первая фаза клинических исследований намечена на 29 июня. Центру потребуются 180 добровольцев. «Группы добровольцев уже набраны, более того, количество желающих участвовать в клинических исследованиях наших вакцин со всей России намного превышает тот минимум, который необходим для проведения данного исследования: у нас уже более 300 обращений», — уточнил Ринат Максютов.

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