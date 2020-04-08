Глава Красноярского края Александр Усс в интервью местному ТВ-каналу «Енисей» анонсировал открытие специального счета в банке для помощи пострадавших от коронавируса.

«Мы откроем спецсчет, я внесу одну свою зарплату для того, чтобы проект стартовал, и предложу всем вносить туда средства. Также нужно будет создать небольшую координирующую структуру, которая распределяла бы эти деньги. Необходимо принимать во внимание, кто эти средства вносит. Кто-то возможно хотел бы помочь медикам, кто-то престарелым гражданам, и.т.д.», — пояснил Александр Усс.

Кроме того, глава региона дал положительную оценку работы волонтеров и высказал инициативу запустить проект «Как дела?». «Речь идет о том, чтобы молодые люди звонили пожилым и общались с ними. Это будет для них отдушина с одной стороны, с другой – проект будет выполнять диспетчерские функции для помощи — может быть нужно кому-то продукты принести, лекарство купить, а кому-то розетку починить», — заявил Александр Усс.

Напомним, что ранее глава Красноярского края из своих средств оплатил покупку 500 защитных костюмов для медиков региона.

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