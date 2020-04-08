Создание коронавируса в Новосибирске: автор фейка назвал свой ролик сатирой

Блогер Alexander Torn, распространивший свой видеоролик в Twitter о том, что вирус создан в России, заявил ТАСС, что видео высмеивает теорию заговора и носит сатирический характер.

По факту распространения ролика в соцсети Twitter СКР возбудил уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

По словам автора ролика, года назад эмигрировавшего из России в США, с ним до сих пор никто не связывался из Следственного комитета России. Он также сообщил, что будет обжаловать решение о возбуждении уголовного дела.

По словам представителя СКР, в Twitter был размещено видео, в котором блогер, зарегистрированный под псведонимом Alexander Torn утверждал, что коронавирус COVID-19 якобы был создан в Новосибирске в государственном научном центре «Вектор», а затем якобы с помощью взрыва вирус умышленно распространен на территории Китая и России.

Напомним, 8 апреля в Новосибирске подтверждено еще два случая заражения COVID-19.

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