Ураганный ветер в Омске снес крыши и балконы многоэтажных домов

В Омске подсчитывают ущерб от пронесшегося минувшим вечером по городу урагана. Сильный ветер выворачивал из земли деревья и электро-столбы, срывал крыши и балконные конструкции с многоэтажек.

Фото и видео причиненного городу стихией ущерба опубликовало сообщество «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте». Судя по размещенным снимкам, сильный ветер снес листы профнастила с крыш, сорвал балконные конструкции, вывернул из земли деревья, столбы и светофоры. На улице 10 лет Октября было перекрыто дорожное движение из-за сорванной ветром и приземлившейся на дорогу части крыши одного из зданий. Также из-за урагана лишились крыши местное управление Роспотребнадзора и технический университет. «Да вообще треш полный, провода в частном секторе искрят и падают, пожарки летают одна за одной…всё летает и трясётся», — пишут в комментариях очевидцы.

Напомним, ранее МЧС опубликовало экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий в Омской и Новосибирской областях 8 и 9 апреля. В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили о порывистом ветре до 27 м/с, прогнозируя обрыв проводов и обрушение плохо укрепленных конструкций.

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