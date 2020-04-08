МТС открыла бизнесу два месяца бесплатного доступа к «облаку»

Облачный провайдер #CloudMTS объявил об открытии бесплатного доступа к облачному сервису для удаленного хранения и обмена корпоративными данными. Доступ предоставляется на два месяца всем компаниям, которые ранее им не пользовались.

«Компаниям важно быстро адаптироваться к новым условиям, сохраняя прежний темп работы и не теряя эффективности процессов, — отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов. — При переходе на дистанционный режим вопросы организации работы и безопасности данных всегда стоят очень остро. Мы поддерживаем российский бизнес и предоставляем компаниям возможность организации надежного удаленного обмена корпоративной информацией».

Бесплатное подключение доступно до конца апреля. Максимальный объем выделяемого дискового пространства на одну компанию составляет 500 Гб. Этого достаточно для ежедневной работы и обмена документами.

Сервис Диск#CloudMTS позволяет разграничивать доступ сотрудников к данным и управлять пользователями, вводя функцию администратора. Возможен контролируемый доступ для внешних партнеров через управление публичными ссылками. Сервисом можно пользоваться через веб-интерфейс и приложение для ПК на операционной системе Windows. Можно воспользоваться мобильным приложением для iOS и Android. Обеспечена возможность синхронизации данных между компьютерами и мобильными устройствами. Решение развернуто на облачной платформе #СloudМТS в собственных дата-центрах.

Облачная экосистема МТС включает в себя, помимо собственного провайдера #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров «ИТ-ГРАД», ориентированную на физических лиц и малый бизнес платформу 1cloud.ru и дата-центр «Авантаж». Экосистеме доверяют свыше 1,5 тысячи представителей крупного бизнеса.

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