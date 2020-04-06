Жители Новосибирской области стали намного чаще получать иски от банков

Общая сумма удовлетворенных требований, предъявленных банками жителям региона в прошлом году, превысила 28 миллиардов рублей.

В 2019 году мировые судьи, которые занимаются спорами по кредитным долгам до 50 тысяч рублей, рассмотрели почти 190 тысяч подобных дел — на 38% больше, чем в предыдущем году. При этом средняя сумма требования по одному иску снизилась почти на треть до 43 тысяч рублей. Об этом сообщили в в региональном Управлении судебного департамента.

Районные суды, которые рассматривают более крупные иски, в прошедшем, 2019 году, сообщают о 10,5 тысяч рассмотренных дел, что на 3,5% больше, чем в 2018 году. При этом средняя стоимость иска возросла на 63%, составив 1,87 миллиона рублей.

Всего за 2019 год мировые судьи и районные суды Новосибирской области рассмотрели около 200 тысяч исков к жителям региона на общую сумму более 28 миллиардов рублей.

Напомним, недавно ФНС сообщила о продлении сроков представления налоговых деклараций.

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