Глава Иркутской области Игорь Кобзев в своем обращении прокомментировал сроки окончания режима самоизоляции в регионе.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения 2 апреля объявил о том, что в стране принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца. Однако этот период может быть скорректирован в сторону сокращения на усмотрение субъектов РФ.

«Оперативный штаб решил продлить режим самоизоляции на всей территории Иркутской области до 12 апреля. Решение о продлении или о прекращении данного режима будет принято оперативным штабом 10 апреля, исходя из развития ситуации.

Надо понимать: пока пандемия никуда не делась. Она по-прежнему остаётся угрозой номер один. И теперь от каждого из нас зависит, когда в Иркутской области закончится режим самоизоляции. Для этого всем нам нужно проявить терпение. В течение ближайшей недели оставаться дома, уменьшить количество контактов. Для тех, кто находится в обсерваторах, необходимо строго соблюдать предписанные ограничения и помнить об ответственности, которую каждый из вас несет перед своими близкими», — отметил Игорь Кобзев.

Напомним, что 3 апреля стало известно, что в Омской области режим полной самоизоляции закончится уже 12 апреля. Соответствующее решение принято губернатором региона Александром Бурковым. В свою очередь в Новосибирской области с 6 апреля разрешается возобновить деятельность промышленным и строительным предприятиям. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе брифинга 3 апреля уточнил, что отрасли, не относящиеся к первостепенным (куда входит, например, сфера услуг, развлечений, спорта и другие), продолжат соблюдать карантин и дальше — вплоть до 30 апреля. В Кузбассе было принято решение продлить режим самоизоляции до 12 апреля.

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