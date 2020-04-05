Как сообщает оперативный штаб Новосибирской области по профилактике коронавирусной инфекции, речь идет о мужчине, который не был за границей и не входил в круг контактировавших с пациентами, выявленными раньше.

26 марта он вернулся в Новосибирск из Москвы рейсом 2505 авиакомпании S7. Почувствовал легкое недомогание 1 апреля. Симптомы: першение в горле и температура 37,1. 3 апреля обратился к врачу и на скорой помощи был доставлен в инфекционную больницу №1. После отбора материала написал отказ от госпитализации и уехал домой. 4 апреля был готов результат скринингового исследования. Он оказался положительным, мужчину сразу поместили в стационар инфекционной больницы. Лаборатория научного центра “Вектор” сегодня подтвердила диагноз “коронавирусная инфекция”. Таким образом в Новосибирской области к настоящему моменту зарегистрировано 11 случаев заражения COVID-19. Две пациентки выздоровели.

Жену и взрослую дочь мужчины, которые входят в близкий круг контактов, 4 апреля обследовали врачи. У обеих выявлены симптомы ОРВИ. Их также госпитализировали в инфекционную больницу. Взятые у них пробы направлены в научный центр “Вектор”.

Список пассажиров рейса 2505 авиакомпания передала МВД. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медработники в настоящее время устанавливают их адреса, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус.

В детскую больницу №3 за минувшие сутки поступило двое детей с признаками ОРВИ, оба были в Таиланде. Одного ребенка выписали. Всего в ДГКБ №3 находится 21 ребенок с подозрением на COVID-19 Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 5 апреля госпитализировано 36 пациентов с подозрением на коронавирус. Включая 9 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

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