Обращения властей к новосибирцам по теме коронавируса и принятые в связи с этим меры приносят свои результаты. Что происходило в минувшую пятницу на улицах Новосибирска, как город готовится противостоять инфекции и что по этому поводу думают его жители – в репортаже корреспондента «Континента Сибирь».

Влияние коронавируса на свою жизнь новосибирцы могут ощутить, едва выйдя за порог квартиры. Корреспондента «Континента Сибирь» встретил на лестничной клетке листок объявления от управляющей компании о дезинфекции дома. И, действительно, уже на следующий день в подъезде стоял резкий запах хлора. Как рассказали в УК, теперь такую обработку будут проводить два раза в неделю.

В самой компании остановили работу всех подразделений, кроме аварийной службы. Ну вот еще счета по ящикам разносят. В сложившейся экономической ситуации никто не заинтересован в росте просрочек по платежам.

Во дворе детскую площадку перекрыли предупредительной лентой. «Нечего сейчас ходить гулять! Все должны сидеть дома!», — безапелляционно заявила сотрудница УК. Сама женщина перемещалась по двору без маски и никакой справки о том, что находится здесь по работе не предъявила.

Дополнительную калитку, открывавшую жильцам короткий путь к магазину, заблокировали. Хорошо ещё, главные выходы оставили открытыми.

На территории микрорайона работают только аптеки и продуктовые магазины, ну еще разве что пивные. Наверное, для кого-то теперь это продукт первой необходимости.

Возле магазина «Магнит» собралась группа людей. Создается впечатление, что люди устали от самоизоляции и вышли подышать воздухом, выдерживая положенные 1,5 метров дистанции друг от друга. Этой жалостливой картине скоро нашлось объяснение: в магазине просто был перерыв на санобработку.

Парикмахерские и солярии не работают. Мы специально набрали номер одного из салонов красоты. Собеседница приятно удивила дисциплиной – отказала в записи, предложив перезвонить на следующей неделе.

Ни в одной из аптек, обойденных корреспондентом «Континента Сибирь», медицинских масок в продаже не обнаружилось. Во многих не оказалось даже марли и бинтов, которые новосибирцы раскупили для изготовления средств защиты. Интересно, что масочный режим соблюдают не во всех аптеках (даже в центре). В какой-то мере это даже успокаивает…

Зато в одном из магазинов в цоколе нас ждал сюрприз. В швейном отделе, расположенном прямо напротив аптеки, продавали маски, сшитые из обычной хлопковой ткани. «Сто рублей», — сказал, чуть посомневавшись, продавец в медицинской маске, — «У нас тут рядом ателье шьет, а нам приносят на продажу. Есть белые и черные. Вам какую?». Словом, малый бизнес приспосабливается к меняющимся условиям, как может.

Добраться до пл. Карла Маркса от Затулинского жилмассива оказалось несложно – несмотря на будний день, пробок на дорогах не было. Только маршрутку пришлось ждать дольше обычного. По словам водителя маршрута №10, на линии вместо 20 машин оставили работать только 10. И, судя по всему, всех хорошо проинструктировали: по пути туда и обратно пассажиры не раз замечали, как водители протирали руки салфетками.

В районе площади им. Карла Маркса – затишье. Дороги полупустые, прохожих не очень много. На пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Вертковской, как и всегда, стоит автомобиль «Молоко» со скучающим продавцом.

На входе в ТЦ «Сан-Сити» — объявление об ограничении работы. Из оставшихся открытыми помимо аптеки и продуктового магазина здесь – салон связи и магазин детских товаров. Возле ТЦ к нашему корреспонденту подошел мужчина в черной марлевой повязке и предложил пройти с ним якобы за «помощью». Будьте осторожны, мошенники не дремлют!

В метро закрыто большинство торговых точек. Работать продолжают киоски с мобильными телефонами. Открыта и церковная лавка. «У нас товар первой необходимости – свечи», — объяснила продавец. Улыбчивая женщина посетовала, что теперь ей будет сложнее платить ипотеку, а из выступления главы государства она сделала вывод, что россиянам предлагают «барахтаться» и спасаться кто как может. От фото она отказалась.

Вестибюль станции метро «Площадь Маркса» выглядит опустевшим. Здесь стоит запах дезинфицирующего средства – проводится влажная уборка. В вагоне все стараются держать друг от друга дистанцию. В масках при этом не многие.

«Кузина» в переходе работает последний день перед закрытием. Здесь распродают остатки продукции и предлагают купить выпечку за 50% от цены. Кофе «на вынос», к сожалению, продается без скидки.

На площади Ленина также довольно немноголюдно. Машин на Красном гораздо меньше, чем обычно. Все авто движутся стройными потоками, которые теперь довольно легко проследить. Вот так бы всегда! Зато на главной парковке перед магазином «Л’Этуаль» автомобилей, как обычно, много.

В Первомайском сквере дорожки пустуют. Редкие прохожие гуляют с детьми или занимаются скандинавской ходьбой. «А что делать? Свежего воздуха хочется!», — говорит мама двойняшек Ирина. У женщины был небольшой семейный бизнес, связанный со встречей гостей города. В свете последних событий его пришлось закрыть.

Курьер Сергей рассказал, что у него есть и другая работа, но пока эта компания закрыта. Зато выручает фирма по доставке готовых блюд, где он периодически подрабатывает в кризис.

Самое интересное нас ждало в сквере перед НОВАТом. Здесь первый день проводят дезинфекцию. Прямо на наших глазах приехал автомобиль и выгрузил рабочих. Опрыскивать будут всё – скамьи, постамент, возможно, даже главный монумент – но это не точно.

Весь общепит, конечно, закрыт. Кое-где пока продолжают продавать «на вынос». Дверь в один из пабов оказалась открытой, несмотря на объявление. Мы проникли вовнутрь – но здесь полный порядок. На столах стоят перевернутые стулья – заведения явно не работает.

Вообще, город в эти дни изобилует всевозможными надписями, табличками и обращениями. Можно просто ходить и развлекать себя чтением. Например, в одном из объявлений на супермаркете покупателям рекомендуется держать дистанцию 1,5-2 метра друг от друга и рассчитываться наличными. Другой плакат предупреждает о закрытии с 6 апреля автовокзала на Красном проспекте.

В очередной раз спустившись в метро, корреспондент «Континента Сибирь» увидела странную очередь к павильону «Фото». Как объяснили стоявшие в ней люди, фотоателье работает, но впускают в помещение по одному – «для профилактики».

На перроне станции метро «площадь Ленина» пустовато, несмотря на 18.00 пятницы. К приходу поезда собралось немного людей. Разница между движением двух составов составила 6 минут. В вагоне собралось прилично людей, многие в защитных масках.

Интересно, что наибольшую дисциплину в ношении масок проявляет именно молодежь. Денис и Анастасия успели приобрести себе защитные маски и исправно носят их в людных местах. Молодые люди уверены, что носить маски должны больные, чтобы не заразить окружающих. «Сами мы чувствуем себя хорошо, но кто знает, как там на самом деле!», — говорит молодой человек, намекая на риски инкубационного периода болезни.

За все время прогулки корреспондент «Континента Сибирь» не увидела на улице ни одного полицейского. Только на обратном пути, в вестибюле метро «Площадь Маркса», был замечен один страж порядка, а из вагона вдруг вышла целая группа полицейских в красивой форме и проследовала на выход. Сжатая в руке справка о праве на передвижение по Новосибирску так и осталась не востребована. В целом, ситуация в городе и все увиденное никакой паники не вызвало.

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