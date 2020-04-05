Пандемия Covid-19 стремительно меняет жизнь – такой доступный и популярный вид досуга как поход в кино сегодня невозможен. И дело не только в том, что сегодня кинотеатры переживают тяжелые времена, а зрителям приходится смотреть кино дома на диване. Гораздо важнее то, что вся российская киноиндустрия под угрозой. «Континент Сибирь» поговорил о текущей ситуации и перспективах выхода из кризиса с генеральным директором новосибирского Центра культуры и отдыха «Победа» ИРИНОЙ КРАСНОПОЛЬСКОЙ.

— Ирина Артуровна, еще в конце 2019 года — начале 2020 года при планировании программы работы центра культуры и отдыха «Победа» вряд ли кто-то мог предположить, что весь мир столкнется с такой масштабной проблемой, как пандемия коронавируса. Однако события развивались достаточно быстро. Рассматривали ли вы для себя изначально сценарий введения карантина и закрытия «Победы» на это время, или такое развитие событий оказалось непредсказуемым?

— На эту весну у нас были обширные планы: фестивали, премьеры, визиты режиссеров, концерты, выставки, «Тотальный диктант», важные события в честь 75-летия Великой Победы и многое другое. Многие зрители ждали весенней порции блокбастеров: «Не время умирать», «Форсаж 9», «Мулан», «Кролик Питер 2» и так далее. Но жизнь внесла свои коррективы. В первую очередь пришлось отменять масштабные фестивали. Одновременно дистрибьюторы стали переносить большие, а затем и менее заметные релизы, а вслед за ними мы стали раз за разом перестраивать расписание. Рады, что наши зрители до последнего момента сохранили интерес к хорошему кино – в тяжелый момент искусство и развлекает, и утешает, и вселяет веру в будущее. На трансляцию записи спектакля «Сирано де Бержерак» с Джеймсом МакЭвоем в заглавной роли 25 марта пришли больше 300 зрителей, которым мы предложили занять места на безопасном расстоянии друг от друга сразу в пяти залах. Меньше чем за месяц мы полностью переформатировали репертуар, и, наконец, с 28 марта приостановили показ в соответствии с решениями местных органов власти. Судя по опыту других стран, было понятно, что кинотеатр рано или поздно закроет двери для зрителей, оставалось адекватно реагировать на изменения обстановки.

— В России встречаются два полярных мнения относительно коронавируса. Одни считают угрозу достаточно серьезной и уверены в необходимости самого жесткого карантина. Другие, напротив, опираясь на оценку потенциального экономического урона, считают, что применяемые меры избыточны. Чья позиция вам ближе?

— Время покажет. Надеемся, что принятые руководством нашей страны и региона решения окажутся эффективными, и считаем необходимым выполнять их в полном объеме. Сегодня все мы стали участниками эксперимента в масштабах цивилизации, результаты которого еще рано оценивать.

— Какие меры первоначально приняла «Победа» по предотвращению распространения коронавируса до выхода постановления губернатора Новосибирской области 27 марта?

— Комфорт, здоровье и безопасность зрителей стали особенно важны, поэтому сразу после объявления режима повышенной готовности в Новосибирской области мы разработали и внедрили ряд профилактических мер. Организовали инструктаж, регулярное измерение температуры тела сотрудников, снабдили людей одноразовыми перчаткам и средствами гигиены, перевели в удаленный режим тех, кто вернулся из командировок. Максимум внимания уделили дезинфекции стоек, перил, дверных ручек, других поверхностей, увеличили интервалы между сеансами. Под руководством кандидата технических наук, доцента кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Эдуарда Яковлевича Кернермана провели настройку особого режима работы приточно-вытяжной вентиляционной установки Recair, что гарантировало невозможность попадания отработанного воздуха в приточную часть системы. Разместили повсюду санитайзеры и наглядную информацию, ограничили количество зрителей в зале, расставили столы в кофейне «Утровечера» и кино-кафе «Премьера» на безопасное расстояние. Как говорится, нет худа без добра – работа в режиме повышенной готовности помогла под новым углом взглянуть на жизнь кинотеатра.

— Что вы делаете сейчас, когда кинопоказ приостановлен как минимум до конца месяца?

— После приостановки доступа зрителей в кинотеатр мы проводим плановые работы по ремонту кинопроекционного оборудования, наводим порядок в бизнес-процессах, анализируем опыт наших коллег, следим за актуальными тенденциями и прогнозами в киноиндустрии, моделируем сценарии выхода из кризиса.

— Есть ли идеи по развитию новых услуг, новых направлений деятельности?

— Конечно, ведь «Победа» – это не только кино, но и собственные предприятия общественного питания. Уже 4 апреля мы запускаем в тестовом режиме сервис доставки кулинарной продукции. Мы провели анкетирование лояльной аудитории и поняли – потребность есть. Уверены, что комплексные обеды, замороженные полуфабрикаты и кондитерские изделия из меню кофейни «Утровечера» и кино-кафе «Премьера» заинтересуют не только постоянных клиентов, но и тех, кто еще не знаком с нашей кухней. Сегодня важна любая возможность позаботиться о родных и близких, накормить горячим обедом тех, кто вынужден находиться на рабочем месте. Так кризис дает толчок к развитию новых направлений.

— Как партнеры «Победы» и зрители реагировали на сложившуюся ситуацию? Можно ли говорить о наличии понимания с их стороны?

— Мы бесконечно благодарны нашим зрителям за понимание, солидарность и любовь к кино. Сегодня мы остаемся на связи, в первую очередь в социальных сетях. Возможно, в отсутствии новостей сложатся новые форматы общения, зрительское сообщество вокруг «Победы» станет более сплоченным, мы научимся еще лучше понимать друг друга. Как только будут сняты ограничения, начнем снова показывать и смотреть кино – честно говоря, мы уже сами соскучились по магии коллективного смотрения. Если же говорить о партнерах, то практически все отнеслись к сложившейся ситуации с пониманием, с каждым прокатчиком в индивидуальном порядке ищем разумный компромисс. Мы все в одной лодке.

— Рассчитываете ли вы провести отмененные фестивали позже в этом году, или они уже будут перенесены на 2021 год?

— Рассчитывать сейчас довольно сложно: слишком много факторов неопределенности, так что мы скорее предполагаем и надеемся на лучшее. Большинство больших и важных событий, таких как фестиваль немецкого кино или фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E., мы отложили до лучших времен. Новые сроки будем обсуждать с партнерами, принимая решение с учетом интересов и возможностей всех сторон. Например, юбилейные показы фильмов-спектаклей «Красного факела» по согласованию с театром уже перенесены на конкретные даты в начале сентября. Надеемся, что наша осенняя фестивальная афиша порадует зрителей. Предварительно мы планируем фестивали польского и швейцарского кино, Бритфест и Амфест, популярный BeatWeekend, второй фестиваль современного китайского кино и хотели бы впервые запуститься с большой программой, посвященной корейскому кинематографу и культуре.

— Как вы оцениваете экономический эффект от закрытия центра культуры отдыха на время карантина?

— Это, наверное, самый важный вопрос, потому что сегодня не только тот или иной кинотеатр, но и вся новая российская индустрия кинопоказа, с таким трудом созданная усилиями частных инвесторов после ухода в небытие советской модели, находится в критической ситуации. Кинопоказ – низкомаржинальный бизнес, напрямую зависящий от сборов, – оказался в числе наиболее пострадавших отраслей. Январь и февраль мы закончили с хорошими результатами, в марте выручка постепенно снизилась до нуля, сейчас кинотеатр закрыт для посещений. При этом нам хотелось бы сохранить коллектив, мы заботимся о нашем прекрасном здании – памятнике истории, есть и другие обязательства.

— Можно ли рассчитывать на какую-либо поддержку с точки зрения мер, предложенных правительством?

— Обнадеживает, что на федеральном уровне идет конструктивный диалог между бизнесом и властью. Ассоциация владельцев кинотеатров 18 марта опубликовала обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой принять конкретные меры для того, чтобы в условиях действия обстоятельств непреодолимой силы сохранить и поддержать отрасль кинотеатрального показа, являющейся ключевой для сохранения российской̆ кинематографии в целом. В свою очередь, принятый Правительством РФ «План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» предполагает меры по поддержке учреждений культуры, столкнувшихся с сокращением потока посетителей. Значительный пакет мер поддержки принят и в отношении предприятий малого и среднего бизнеса. Надеемся, что в этот трудный период город и область найдут возможность поддержать кинотеатр «Победа», который на протяжении всей истории существования Новосибирска был и остается важным центром притяжения, любимым места отдыха и культурного просвещения, неотъемлемой частью культурного ландшафта города и региона.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.