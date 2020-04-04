Заводы, строители и ритейлеры вошли в список новосибирских предприятий регионального значения

Правительство Новосибирской области утвердило список системообразующих организаций регионального значения, в который включены 106 предприятий.

Список, утвержденный губернатором Андреем Травниковым, размещен на сайте правительства региона. В перечень вошли предприятия, «имеющие региональное значение и оказывающие в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Новосибирской области». В списке значатся добывающие предприятия, вроде «Сибирского антрацита», новосибирские производства – авиазавод, металлургический завод имени Кузьмина, электродный завод и ряд других. Отдельным блоком идут производители медпрепаратов – «Ангиолайн», «Вектор-БиАльгам» и так далее. Кроме того, в перечень вошли предприятия транспорта и ЖКХ: региональный оператор по обращению с ТБО, компания «Экология-Новосибирск», энергетики, МУП «Новосибирский метрополитен», железнодорожники и авиаперевозчики. Есть в списке строители, к примеру, «ВИРА-Строй» и ГК «Стрижи». Достаточно большим блоком представлены предприятия АПК: птицефабрики, мясо, молоко и зерно. Есть в списке производители спиртного и пивовары, санатории и ритейлеры, представленные «Сибирским гигантом», связанными с управлением «Быстрономом» компании «МегаТорг» и «ГрандТорг» и другими.

Отдельным списком идут имеющие региональное значение лесохозяйственные организации. В перечне – 38 лесхозов и предприятий, связанных с лесом. В правительстве уточнили, что этот перечень сформирован в связи с предстоящим пожароопасным периодом. «Следующий этап работы с системообразующими организациями — обеспечение согласованных действий всех органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, кредитных организаций при разработке комплекса мер, направленных на стабилизацию и оздоровление экономического положения финансово неустойчивых организаций», — уточнили в правительстве.

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