Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем обращении прокомментировал сроки окончания режима самоизоляции в Кемеровской области.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения 2 апреля объявил о том, что в стране принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца. Однако этот период может быть скорректирован в сторону сокращения на усмотрение субъектов РФ.

По словам главы Кузбасса, принято решение продлить режим самоизоляции до 12 апреля. Что касается ограничительных мер, то в целом если ситуация будет оставаться стабильной в течение следующей недели, они будут постепенно отменяться.

Говоря о работе промышленных и угольных предприятий, строительного и жилищно-коммунального комплекса, сельского хозяйства, Сергей Цивилев отметил, что производственный цикл останавливаться не будет, но при условии обеспечения предприятиями всех профилактических мер для сотрудников.

Также в регионе вводятся дополнительные меры поддержки для бизнеса. Для тех, кто платит налог по схеме «доходы минус расходы», выплаты будут снижены с 15 до 5%. Для тех, кто платит налог с общей суммы доходов — с 6 до 1%. Муниципалитетам области рекомендовано снизить единый налог на вмененный доход с 15 до 7,5%.

По словам Цивилева, медикам, непосредственно работающим в стационарах с больными коронавирусной инфекцией, будут выплачены премии: для врачей — 100 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала — 70 тысяч рублей, для младшего медицинского и иного персонала — 35 тысяч рублей.

Напомним, что 3 апреля стало известно, что в Омской области режим полной самоизоляции закончитсяуже 12 апреля. Соответствующее решение принято губернатором региона Александром Бурковым. В свою очередь в Новосибирской области с 6 апреля разрешается возобновить деятельность промышленным и строительным предприятиям. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе брифинга 3 апреля уточнил, что отрасли, не относящиеся к первостепенным (куда входит, например, сфера услуг, развлечений, спорта и другие), продолжат соблюдать карантин и дальше — вплоть до 30 апреля.

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