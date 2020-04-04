Губернатор Красноярского края Александр Усс 4 апреля выступил с обращением, посвященным тематике коронавируса. Крмментарии главы региона разместила пресс-служба краевого правительства.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения 2 апреля объявил о том, что в стране принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца. Однако этот период может быть скорректирован в сторону сокращения на усмотрение субъектов РФ.

Как говорится в обращении Александра Усса, режим самоизоляции, установленный в Красноярском крае указом от 31 марта, будет действовать в полном объёме до особого распоряжения.

«Нам приходится идти, что называется, по лезвию бритвы. С одной стороны – сохранять барьеры на пути инфекции. С другой – беречь экономический потенциал. Именно поэтому мною подписан указ, существенно расширяющий перечень видов организаций, деятельность которых будет разрешена уже со следующей недели. В их числе непрерывно действующие предприятия энергетики и теплоснабжения; медицинские организации и организации социального обслуживания; печатные и электронные СМИ; организации строительной, сельскохозяйственной, лесной, дорожной отраслей и многие другие. Кроме того, смогут выполнять свои обязанности сотрудники, которые ведают вопросами безопасности и поддерживают системы жизнеобеспечения в тех хозяйствующих субъектах, деятельность которых ограничена», — отметил Александр Усс. Он также подчеркнул, что продолжат работу магазины с продуктами питания и товарами первой необходимости. «Будет работать общественный транспорт и службы доставки. Вновь откроются зоомагазины и ветеринарные клиники. Будут совершаться экстренные и неотложные нотариальные действия», — пояснил глава края.

Также Александр Усс сообщил об указе, который содержит пакет предложений по поддержке малого и среднего предпринимательства. В частности, до минимума снизятся ставки налогов по упрощённой системе налогообложения и ставки по единому налогу на вменённый доход. Наиболее пострадавшие организации будут освобождены от уплаты налога на имущество. Вводятся послабления по транспортному налогу, аренде государственного и муниципального имущества.

Напомним, что 3 апреля стало известно, что в Омской области режим полной самоизоляции закончится уже 12 апреля. Соответствующее решение принято губернатором региона Александром Бурковым. В свою очередь в Новосибирской области с 6 апреля разрешается возобновить деятельность промышленным и строительным предприятиям. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе брифинга 3 апреля уточнил, что отрасли, не относящиеся к первостепенным (куда входит, например, сфера услуг, развлечений, спорта и другие), продолжат соблюдать карантин и дальше — вплоть до 30 апреля.

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