Опубликована типовая форма справки для перемещения по Новосибирску в период самоизоляции

Опубликованы постановление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, согласно которому режим самоизоляции в регионе продлен до 30 апреля включительно, а также типовой бланк справки для перемещения по городу.

Постановление № 50 опубликовано на официальном сайте правительства Новосибирской области. Документ вносит изменения в ранее подписанное постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения Новосибирской области от чрезвычайной ситуации». Согласно документу, режим самоизоляции в регионе продляется до 24 часов 30 апреля. Кроме того, документ предписывает муниципальным властям совместно с бизнесменами организовать дополнительную санобработку мест с массовым пребыванием людей.

Также на сайте облправительства выложена типовая форма справки, с которой должны перемещаться по городу сотрудники не приостанавливающих работу предприятий и компаний. Она заменит выданные ранее работодателями документы. «Справка выдается работникам, чье нахождение на рабочем месте (передвижение по маршрутам перевозки) является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя)», — уточнили в пресс-службе облправительства.

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