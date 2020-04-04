4 апреля полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло провёл оперативное совещание с главами субъектов округа по ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

По данным территориальных подразделений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на утро 4 апреля, в регионах Сибирского федерального округа за всё время эпидемии зарегистрировано 68 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионах Сибири выздоровели десять человек, под медицинским наблюдением находится более 33 тысяч человек, сняты с медицинского наблюдения более 15,8 тысячи граждан.

Полпред напомнил, что в соответствии с указом президента России руководителям субъектов Федерации даны новые полномочия, позволяющие определить исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции оптимальный для конкретного региона режим работы предприятий и учреждений. «При принятии управленческих решений следует опираться на рекомендации региональных специалистов Роспотребнадзора, придерживаться паритета между соблюдением санитарно-эпидемиологических мер и реализацией мероприятий поддержки субъектов экономики», — подчеркнул он.

Сергей Меняйло отдельно остановился на важности сохранения межрегиональных связей сибирских территорий. В частности, должны быть исключены случаи приостановки межрегионального транспортного сообщения или ограничения товарных потоков между субъектами Федерации округа. Также по общему мнению участников совещания, необходимо координировать усилия региональных органов власти при разработке и утверждении комплекса мер, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации в регионах округа.

«Текущая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, требует пристального внимания и оперативных решений. Однако столь же важно решать текущие задачи по реализации национальных проектов, подготовке к паводковому периоду и проведению весенне-полевых работ в сибирских регионах», — подвел итоги Сергей Меняйло.

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