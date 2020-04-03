Непродовольственных ритейлеров Новосибирска ставят в очередь за помощью

Власти Новосибирской области предложили дополнить список бизнеса, претендующего на меры поддержки в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями, специализированными магазинами непродовольственных товаров, не входящих в категорию товаров первой необходимости.

Об этом «Континенту Сибирь» рассказал первый заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, возглавляющий региональную комиссию по поддержке экономики. «Список отраслей, пострадавших от введения ограничительных мер, сформирован на федеральном уровне. Мы предлагаем его дополнить специализированными магазинами непродовольственных товаров, не входящих в категорию товаров первой необходимости. Как пример, «Посуда-центр». Такие магазины не включены в группу поддержки, не обозначенную на федеральном уровне, но тоже пострадали», — рассказал Сергей Сёмка.

Он добавил, что от новосибирских бизнесменов поступает ряд предложений, которые также можно реализовать на местном уровне, вроде рассрочки по аренде госимущества и по налоговым платежам в части регионального бюджета пострадавшим категориям малого и среднего бизнеса. «До 8 апреля обязательно примем решение по предлагаемым мерам поддержки бизнеса», — сказал заместитель губернатора.

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