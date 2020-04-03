Режим полной самоизоляции закончится в Омской области уже 12 апреля. Соответствующее решение принято губернатором региона Александром Бурковым.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения 2 апреля объявил о том, что в стране принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца. Однако этот период может быть скорректирован в сторону сокращения. «Субъектам РФ и их главам по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и с точки зрения устойчивости ключевой инфраструктуры, — отметил Владимир Путин. — Исходя из объективной ситуации, регионы сами в значительной степени будут принимать решение, какой режим ввести в соответствии с указом президента, какие учреждение и организации должны приостановить деятельность, а какие продолжить работу при строгом обеспечении безопасности граждан».

В Омской области режим полной самоизоляции закончится уже 12 апреля. Стоит отметить, что по состоянию на 3 апреля в Омской области было подтверждено девять случаев заражения коронавирусом. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация послужила причиной смены министра здравоохранения региона. На смену Дмитрию Вьюшкову пришла экс-заместитель главы минздрава Московской области Ирина Солдатова.

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