«Единая Россия» выступила за особый порядок оплаты ЖКХ в связи с коронавирусом

«Единая Россия» с федеральным правительством и Министерством строительства и ЖКХ прорабатывает инициативу об особом порядке оплаты коммунальных услуг. На внеочередном заседании верхней палаты парламента с этим предложением выступил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

По словам Турчака, пандемия повлияла на финансовое благополучие людей. «Помимо общего сокращения доходов, граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов ЖКУ, которые обусловлены длительным пребыванием дома. Сегодня необходимо введение особого порядка оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг», – сказал Турчак.

Он добавил, что предложенные меры разработаны в соответствии со всеми принятыми поправками к федеральному закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обращением президента России Владимира Путина к гражданам, а также с перечнем поручений правительства по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России.

«Совместно с министерством строительства и ЖКХ мы подготовили предложения, которые помогут значительному числу наших граждан. Это касается также договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение», – уточнил Турчак.

Согласно инициативе, управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не должны начислять пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг, либо услуги по обращению с ТКО. Компании, по словам Турчака, не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае неполной оплаты. В числе предложений – приостановить начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капитальный ремонт, платы за жилое помещение, а также освобождение населения от обязательств по поверке счетчиков. «Уверен, что представленный набор мер поможет сгладить последствия пандемии коронавируса», – добавил Турчак.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала решение направить эти инициативы в федеральное правительство.

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