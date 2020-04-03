Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе состоявшегося брифинга 3 апреля пояснил, что с учетом текущей ситуации с коронавирусом жители региона могут не опасаться закрытия границ.

Андрей Травников отметил, что поскольку в Москве ситуацию с коронавирусом пока не удалось переломить, то принимается решение об обязательной самоизоляции всех пассажиров, прибывающих в Толмачево из Москвы и Санкт-Петербурга.

Тем не менее, границы региона не будут закрыты ни в коем случае. «Даже меру по контролю за внутренними авиарейсами мы считаем очень временной, она скоро пройдет. Новосибирск — крупный хаб, и нам нельзя допустить разрыв деловых связей», — пояснил глава области.

По его словам, граждане России из Таиланда продолжают приезжать в Новосибирск. После прекращения регулярных международных рейсов в Толмачево квота составляет не более 200 пассажиров из-за рубежа, график расписан до 7 апреля. Пассажиров размещают в обсервациях (загородные дома отдыха, детские лагеря) в соответствии с распоряжением главного санитарного врача РФ Анны Поповой. Аналогично поступают и с жителями других регионов, которых временно не могут доставить на место их жительства.

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