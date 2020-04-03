В Барнауле больницу перепрофилировали для приема пациентов с пневмонией

В больнице 2 апреля провели все подготовительные мероприятия для ее перепрофилирования, сообщается на официальном сайте администрации Алтайского края.

Все поступающие в Городскую больницу №4 пациенты обязательно тестируются на коронавирус, так как именно пневмония может быть осложнением вируса COVID-19 . Пока положительных результатов на коронавирус среди госпитализированных в медучреждение нет.

В случае положительного результата те медицинские работники больницы, которые попадут в число контактировавших с больными, будут вынуждены остаться на рабочем месте на изоляцию. Об этом сотрудников медучреждения проинформировали и попросили быть готовыми к любому развитию ситуации.

Напомним, в Кемеровской области начала работу лаборатория по диагностике коронавируса.

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