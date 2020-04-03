Новосибирский бизнес поддержат антикризисным планом

Власти Новосибирской области готовит антикризисный план по поддержке экономики и бизнеса в регионе. Ожидается, что пакет мер будет представлен в середине следующей недели.

О разработке антикризисного плана в пятницу в ходе брифинга сообщил журналистам глава минэкономразвития Новосибирской области Лев Решетников. Он подчеркнул, что поддержка, в первую очередь, будет оказана системообразующим предприятиям и организациям, а также тем, кто сохранит рабочие места и не будет увольнять людей. «В том числе компаниям предполагается предоставлять специальные беспроцентные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам», — уточнил руководитель министерства.

Лев Решетников напомнил об утвержденном правительством РФ плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Он включает 56 пунктов, в том числе налоговые преференции, отсрочки по выплатам кредитов для бизнесменов по основному долгу на полгода, отсрочки по социальным платежам для микропредприятий, снижение социальных платежей с 30 до 15% для предприятий МСП и другие меры.

В свою очередь, новосибирское бизнес-сообщество также разрабатывает свои предложения по мерам поддержки с учетом региональных особенностей. Эти предложения будут рассматриваться на специально созданной региональной комиссии по поддержке экономики под руководством заместителя губернатора Сергея Сёмки. На их основе будет сформирован антикризисный план, который, как ожидается, власти региона представят уже на следующей неделе.

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