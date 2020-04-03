С 6 апреля все образовательные организации Новосибирской области начинают дистанционное обучение. Детские сады продолжат функционировать в режиме дежурных групп. Об организации работы школ в условиях эпидемии рассказал министр образования региона Сергей Федорчук. Его комментарии приводит пресс-служба правительства Новосибирской области.

«В зависимости от технических условий мы предлагаем три модели, — объяснил министр образования области Сергей Федорчук. — Первая модель – реализация образовательной программы исключительно на основе дистанционных технологий, вторая – применение дистанционных технологий с использованием различных средств связи и сервисов для школ, где скорость Интернета не позволяет проводить занятия в режиме реального времени: в этом случае материалы передаются ученикам через мессенджеры, электронную почту, или другие способы. Третья модель, касающаяся, в первую очередь, сельской местности, допускает посещение малокомплектных школ при строгом соблюдении всех санитарных требований. Также они могут организовать подготовку и передачу заданий через классных руководителей».

Министр также сообщил, что в первые дни начала занятий при использовании электронных платформ во время дистанционного обучения возможны технические перебои связи. Подобные случаи, по словам Федорчука, будут отрабатываться оперативном порядке.

Напомним, в ТПУ 6 апреля возобновляется дистанционное обучение студентов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.