В Томском политехе возобновляется дистанционное обучение студентов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рекомендовал всем высшим учебным заведениям России возобновить с 6 апреля учебный процесс в дистанционном формате. С 30 марта по 5 апреля студенты были на внеочередных каникулах.

С 6 апреля в Томском политехническом университете в полном объеме возобновляется дистанционное обучение.

«В понедельник Томский политехнический университет возобновляет обучение в дистанционном формате. Все процессы у нас отлажены, система работает в штатном режиме, студенты и преподаватели освоились в новой реальности, сообщил первый проректор ТПУ Андрей Яковлев. — Технические и образовательные мощности ТПУ позволяют поддерживать удаленный формат сколько понадобится». Он также призвал студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции, минимизировать контакты и показывать обществу личный пример, как вести себя в сложившейся ситуации.

Напомним, ученые из Томска предложили обрабатывать медицинские маски наночастицами серебра.

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