В Омске начали дезинфицировать мосты и переходы

Работы начались с понедельника, они выполняются совместно с комплексной помывкой наземных и подземных сооружений, ежегодно выполняемой в весеннее время.
С применением дезинфицирующего средства ДП-2Т (основной компонент — трихлорзоциановая кислота) вымыты перильные ограждения двух мостов и подземные переходы на нескольких остановках общественного транспорта.
«Во время обработки поверхностей можно находиться на улице, вреда здоровью горожан применяемое средство не принесет, — отметила директор учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан. — В работе задействованы две поливомоечные машины и другая спецтехника, на объектах работают 48 человек, все специалисты имеют соответствующие справки для допуска к работе».
Напомним, остановки общественного транспорта и подъезды начали дезинфицировать в Кемеровской области.