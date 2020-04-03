В Омске начали дезинфицировать мосты и переходы

Работы начались с понедельника, они выполняются совместно с комплексной помывкой наземных и подземных сооружений, ежегодно выполняемой в весеннее время.

С применением дезинфицирующего средства ДП-2Т (основной компонент — трихлорзоциановая кислота) вымыты перильные ограждения двух мостов и подземные переходы на нескольких остановках общественного транспорта.

«Во время обработки поверхностей можно находиться на улице, вреда здоровью горожан применяемое средство не принесет, — отметила директор учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан. — В работе задействованы две поливомоечные машины и другая спецтехника, на объектах работают 48 человек, все специалисты имеют соответствующие справки для допуска к работе».

Напомним, остановки общественного транспорта и подъезды начали дезинфицировать в Кемеровской области.

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