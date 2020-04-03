С 6 марта на базе Службы «112» в Новосибирской области работает круглосуточная горячая линия по профилактике коронавирусной инфекции. О предварительных итогах первого месяца работы и самой организации горячей линии в ходе состоявшегося 2 апреля брифинга рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

По его словам, всего за месяц на горячую линию поступило больше 7 тысяч звонков на тему коронавируса, а сейчас за сутки в среднем регистрируется порядка 600-700 новых вызовов. Организовано все, отметил министр, на базе действующей Службы «112», куда переадресовываются звонки со всей области. Линия работает круглосуточно, в каждую смену работает 22 оператора.

«Наша задача сделать так, чтобы «горячая линия» могла ответить на большинство вопросов, либо эффективно переадресовать на отраслевую «горячую линию». Если операторам необходимо дополнительно уточнить информацию, включаем режим обратного дозванивания», – прокомментировал Анатолий Дюбанов, подчеркнув, что на сегодняшний день есть понимание, как выстроить работу «горячей линии» при увеличении количества поступающих звонков.

Поначалу большая часть звонков на горячую линию делалась новосибирцами, возвращающимися из стран, где уже были случаи заражения. Их интересовали вопросы самоизоляции, оформления больничных листов и так далее. Сегодня абсолютное большинство звонков на горячую линию – около 95% – сводится к двум вопросам «что делать» и «что не делать»: можно ли выходить из дома, какие отрасли все еще работают и так далее. Только 5% вызовов, по словам Анатолия Дюбанова, приходится на тех, кто заподозрил у себя коронавирус – эти звонки переадресуются на скорую помощь.

Впрочем, в ближайшее время доля медицинских звонков на горячую линию, скорее всего, вырастет. Начиная с 2 апреля минцифры и минздрав создали «бесшовную» интеграцию Службы «112» и номера Единой больничной регистратурой «124». Причиной этого, по словам Анатолия Дюбанова, стало огромное количество жалоб на высокую загруженность номера 124, поэтому записаться к врачу теперь можно и через систему «112».

Еще одним нововведением стало взаимодействие Службы «112» и регионального министерства труда и социального развития, в частности, по приему заявок для волонтеров от лиц нуждающихся в социальной помощи по доставке продуктов и медикаментов. Заявки распределяются по социальным службам муниципальных образований и городских округов Новосибирской области. Анатолий Дюбанов отметил, что сейчас Служба работает над созданием плотной интеграции со всеми «отраслевыми» телефонами (Роспотребнадзор, Трудовая инспекция, Фонд социального страхования и другие).

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