По данным аналитического отдела компании 2ГИС, за прошлый месяц количество компаний ресторанной сферы, которые переориентировались на доставку готовых блюд, заметно выросло во всех крупнейших городах страны.

Больше всего прирост этого показателя составил в Москве и Санкт-Петербурге: он превысил 50%. В Новосибирске этот показатель составил 21%, в Омске — 19%.

По данным сервиса, за март количество супермаркетов и гипермаркетов, которые используют свои или сотрудничают со внешними службами доставки, выросло в Москве на 30%. В других городах прирост пока ниже, например, в Екатеринбурге — на 24%.

Напомним, что новосибирские рестораторы отнеслись со всей серьезностью к рекомендациям органов власти о приостановлении работы заведений, тем более что уже накануне ужесточения мер по профилактике коронавирусной инфекции число гостей в них снизилось более чем на 70%. Становится ли переориентация на доставку и самовывоз готовой еды спасением для бизнеса — в материале «Континента Сибирь».

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