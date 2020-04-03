Алтайским бизнесменам предоставили арендные каникулы

Власти Алтайского края предоставили малому и среднему бизнесу отсрочку по оплате аренды помещений.

Как сообщается в опубликованном распоряжении губернатора Алтайского края Виктора Томенко, органы исполнительной власти, краевые государственные унитарные и казенные предприятия, а также госучреждения, выступающие арендодателями, в течение трех рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства должны обеспечить заключение дополнительных соглашений к договорам аренды. Соглашения должны включить отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон. Порядок взаимодействия коммерсантов – арендодателей и их арендаторов документом не регламентирован.

Напомним, с понедельника, 30 марта, в Алтайском крае проводятся проверки соблюдения ограничительного режима предприятиями торговли и организациями, предоставляющими услуги. По информации пресс-службы краевого правительства, было проведено 3 тыс. 235 проверок, составлены 24 протокола, вынесено 5 постановлений о временном запрете действия предприятий. «С учетом вступления в силу новых норм административного кодекса, это количество может быть увеличено и, соответственно, санкции будут применяться более жесткие», — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Алтайского края Виталия Снесаря.

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