В Кузбассе начала работу лаборатория по диагностике коронавируса

Валерий Иванов
 

Государственная лаборатория по диагностике COVID-10 начала работу в Кемерове на базе областного центра профилактики и борьбы со СПИДом. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

В Кемерово 2 апреля начала работу лаборатория по диагностике коронавируса. Анализ проводится с применением тест-систем, разработанных в Новосибирске государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Коронавирус выявляют методом полимеразной цепной реакции, диагностика занимает около шести часов. Исследования проводятся только по назначению врача.

Напомним, с 2 апреля в Кузбассе начали дезинфицировать остановки общественного транспорта и подъезды.

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