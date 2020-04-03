В Кузбассе начала работу лаборатория по диагностике коронавируса

Государственная лаборатория по диагностике COVID-10 начала работу в Кемерове на базе областного центра профилактики и борьбы со СПИДом. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

В Кемерово 2 апреля начала работу лаборатория по диагностике коронавируса. Анализ проводится с применением тест-систем, разработанных в Новосибирске государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Коронавирус выявляют методом полимеразной цепной реакции, диагностика занимает около шести часов. Исследования проводятся только по назначению врача.

Напомним, с 2 апреля в Кузбассе начали дезинфицировать остановки общественного транспорта и подъезды.

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