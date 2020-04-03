В Новосибирске введен режим самоизоляции, а это значит, что, как минимум, неделю горожане проведут со своими семьями. Что делать, чтобы время беспрерывного общения с близкими не превратилось в сплошной стресс или, наоборот, скуку? Чем полезным и увлекательным занять детей, чтобы не сойти с ума? Своим опытом делятся читатели «Континента Сибирь».

Главное – режим!

Режим самоизоляции застал врасплох многие семьи. Дети, которые до этого проводили все дни, кроме выходных, в детском саду или школе, теперь круглосуточно сидят дома. Это стало настоящим вызовом родителям, от которых теперь требуется проявить максимум душевных сил, терпения и фантазии.

По мнению многих опрошенных корреспондентом «Континента Сибирь» родителей и специалистов, главное в карантинное время – постараться сохранить режим дня детей.

«Важно, чтобы ребенок понимал, что у него есть определенный распорядок, дела, которые нужно выполнить в течение дня. Пусть даже начало этого дня отодвинется к 10 или 11 часам, хорошо будет сделать зарядку, умыться, проветрить комнату. Совершить другие нужные ритуалы. Соблюдение режима дня добавит спокойствия и взрослым, и детям», — уверена клинический психолог, магистр психологии Ирина Толмачева.

Кроме того, специалист считает, что карантин – лучшее время, которое надо потратить на сплочение с детьми. В качестве одного из увлекательных способов разнообразить досуг специалист предлагает составить генеалогического древо семьи.

Депутат городского совета Новосибирска Наталья Пинус поделилась своим опытом нахождения с семьей на карантине. Она учит детей не просто соблюдать режим дня, а составлять конкретный план задач на каждый день. «Я поняла, что без четкого плана день превращается в хаотичное времяпрепровождение. Поэтому каждое утро мои дети составляют список дел, которыми бы хотели заняться. Он может содержать 10 или даже более пунктов. Я проверяю, что-то вычеркиваю или добавляю. Обычно в плане предусмотрены книжки, обучение онлайн, развлечения. Хорошо, что сейчас есть много бесплатных ресурсов в сети. Например, 13-летняя Алиса смотрит классические фильмы на английском языке, хочет поучить испанский. У 7-летнего Саши сейчас также есть возможность обучаться онлайн – учительница выкладывает задания в интернет. С удовольствием пересматриваем с ним фильм «Место встречи изменить нельзя». Он у меня активный парень, занимается борьбой», — рассказала Наталья Пинус.

При этом депутат считает, что карантин усугубляет увлеченность гаджетами. Поэтому не планирует полностью исключать прогулки – благо, в семье есть собака, которую нужно выводить несколько раз в день на улицу. И в целом, Наталья Пинус советует всем искать в нынешней ситуации позитив и прекрасную возможность пообщаться с детьми.

Расширяем кругозор и развлекаемся

Карантин – лучшее время для обучения и расширения кругозора ребенка, уверены и многие другие новосибирские семьи. «Континент Сибирь» предложил поделиться опытом своих подписчиков в Facebook.

«У нас каникулы длятся с 18 марта. Ребенок, извините, уже изрядно отупел. Приходиться делить время между попытками работать удаленно и занятиями с дочерью. Загружаю ее видео-лекциями, работой по советским учебникам — потому что они подробные, в них хорошая теория и много заданий, которые дочь еще не решала. В планах у нас – сочинения по литературе. Например, недавно смотрели видео-уроки Дмитрия Быкова о творчестве Горького», — поделилась Светлана, журналист одного из новосибирских изданий.

Впрочем, большинство из опрошенных корреспондентом «Континента Сибирь» жителей региона не планируют слишком перегружать детей заданиями, а рассматривают домашнюю изоляцию с точки зрения возможности провести время за любимыми занятиями и играми.

«Лизе 6 лет. Проводит время дома за рисованием, с кошкой играет. Всей семьей собираемся за настольными играми. Активно используем планшет, где много разных игр для развития или просто побаловаться. Также смотрим на ютубе интересные рецепты и инструкции — например, как самим сделать игрушку-лизуна. Иногда Лиза с папой просто бесятся — носятся из комнаты в комнату. Ну и, конечно, мы любим мультики и обязательно читаем книжки перед сном. Самая любимая — сказка «Морозко». Что касается прогулок, то у нас рядом с домом дендропарк имени академика Санягина, хотели выйти как-нибудь туда – пройтись по дорожкам, когда никого не будет. Теперь это под вопросом, конечно», — рассказала жительница Кировского района Новосибирска Алена Некрасова.

По ощущениям молодой мамы, карантин – это практически то же самое, что сидеть с ребенком на больничном. Ты также проводишь с ним целый день и придумываешь интересные занятия.

Ограничения в прогулках – то, что сегодня волнует многих родителей Новосибирска. Ведь посиделки на балконе не заменят детям активных игр на улице. Преподаватель английского языка Карина Вуцан, как и другие, обеспокоена этим вопросом, но в остальном не видит больших перемен в жизни своей семьи на карантине. Ее сыну Игорю 5 лет, и он уже давно научился занимать себя сам.

«Он уже многое может сам, поэтому наш распорядок не сильно изменился. Главная сложность – забыть про быт и выделять ребенку время от времени хотя бы по 20 минут. Тогда все довольны! Из наших любимых занятий – чтение, просмотр фильмов, мультиков. Используем подписку на ivi.ru. Игорю особенно нравится военная тематика. Вчера, например, «Балладу о солдате» смотрели. Привлекаю сына к огороду на подоконнике. Да и просто дурачимся, играем. А часть времени уходит на дневной сон», — поделилась Карина.

До введения жесткого режима самоизоляции, семья Карины рассматривала варианты прогулок в Инюшенском бору, расположенном рядом с домом. Но, как выяснилось, об этом подумали и другие родители, поэтому в лесу было достаточно многолюдно. Ну а теперь, пожалуй, единственный вариант проветриться – это выскочить ненадолго во двор или магазин.

Творчество и помощь по дому

В списке активностей на период карантина лидируют творческие занятия для детей. Это объяснимо – ведь такие занятия не требуют большой двигательной активности и пространства, но при этом способны увлечь малышей на какое-то время.

«Если сложно самим что-то придумать, в помощь сейчас много онлайн-ресурсов. Из самого простого – можно взять цветной картон, бумагу разных фактур, клей-карандаш, краски, ножницы, карандаши. Вырезать, делать аппликации. Или использовать готовые наборы для творчества, «Лего» очень спасает – ребенок занимает себя сам, а родители могут отдохнуть», — советует родителям Ксения Ганагина, супруга Артура Ганагина, руководителя московского офиса ресторанов Дениса Иванова.

Ксения уверена, что необходимо договариваться с детьми о том, чтобы какое-то время они позанимались без родителей. Ведь ни один родитель не способен быть круглосуточным аниматором. А если кто-то пытается им быть, то может быть «награжден» срывами и плохим настроением.

В семьях, где есть несколько детей, проблема досуга решается легче – малыши могут развлекать и присматривать друг за другом, пока родители заняты чем-то другим.

«У меня трое детей – 12-ти, 11-ти и 5-ти лет. Один из них делает мультики на компьютере, другой весь день играет на пианино, а младший все время рисует. Преимущество троих детей в том, что они много играют друг с другом», — рассказал «Континенту Сибирь» новосибирский фотокорреспондент Густаво Зырянов.

Еще одним хорошим вариантом с пользой провести карантин всей семьей новосибирцы называют домашние дела. Так, Ксения Ганагина предлагает делать все дела по дому вместе, не дожидаясь, когда ребенок уснет. Можно вместе протереть пыль, загрузить стиральную машинку, полить цветы или приготовить еду.

«Много можно найти легких рецептов в интернете. Например, мы часто печем простое печенье из трех ингредиентов. Для этого нужно два банана – дочка их легко разминает сама ложкой, 1,5 стакана быстрой овсянки и 2 ложек оливкового масла. Смешать и выпекать в духовке 15 минут при 180 градусов», — поделилась любимым семейным рецептом Ксения, уточнив, что освоить его под присмотром мамы сможет ребенок от 1,5 лет.

На помощь семьям, оказавшимся в вынужденной изоляции сегодня готовы прийти многие российские компании. В первую очередь, конечно, из IT-сферы. Школьники Новосибирской области могут учиться в Яндекс.Школе, где предлагаются видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы. Согласно аналитике Яндекса, в Новосибирской области уже 3881 учитель и 47938 учеников воспользовались сервисом.

Другой продукт, который можно использовать для игр с детьми — это манная крупа, советует Ксения. Крупа способна заменить кинетический песок – тот, что используют во многих детских центрах. С ней можно работать аналогично – рисовать рисунки, строить, играть с фигурками Лего и животных.

Приобщать детей к труду в дни самоизоляции намерен и председатель Новосибирского областного отделения «Опоры России», глава АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов. «Планируем провести субботник, привести в порядок двор после зимы. Привлечем к этому наших детей – им 4,5 и 2,5 лет. К интернету мы их не допускаем, максимум – позволяем смотреть детские телеканалы. Ну и конечно, будем заниматься в карантин творчеством — рисованием, раскрасками», — поделился планами Сергей Соколов. Его семья живет в частном доме, поэтому детям есть где погулять и порезвиться.

Как рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор ООО «ТКС-Инвест» Александр Курцевич, отец двоих школьников, его семья также «самоизолировалась» за городом, и находит в этом некоторые плюсы.

По данным аналитиков Ozon, сегодня новосибирцы отдают первенство развивающему и полезному досугу для детей. Продажи настольных игр выросли за последнюю неделю на 75%. Также в марте на 69% чаще стали покупать научно-популярные игры, которые прививают медицинские знания. Детскую литературу на прошедшей неделе покупали на 54% чаще, чем ранее. Рекордные темпы роста показали опять-таки научно-популярные книги по медицине – их продажи в марте выросли на 160%. Таким образом, влияние карантина в эти дни чувствуется даже на выборе способов семейного досуга у новосибирцев.

«Дети с пониманием отнеслись к вынужденной самоизоляции. Все 24 часа каждого дня у нас плодотворно используются. Дети проходят вебинары по алгебре, геометрии, другим предметам. Занимаются по скайпу с преподавателем фортепиано. Больше стали читать. Дочь тренирует свои кулинарные способности. Примерно через день мы устраиваем семейные просмотры фильмов из нашей фильмотеки. Немного больше времени появилось для настольных игр, в том числе «Монополии» и пинг-понга», — рассказал Александр Курцевич.

При этом бизнесмен огорчен тем, что школы города, в том числе лицей №130, где учатся его дети, пока никак не участвуют в организации дистанционного обучения детей. «Хотелось бы обратиться к министерству образования, мэрии, чтобы школы как-то начали уже подключаться! К примеру, выдавать задания детям на неделю, чтобы они не отстали по программе. Пока же все приходится организовывать самим», — отмечает Александр Курцевич.

Семья постоянно поддерживает связь с дедушкой. Дети каждый день ему звонят, узнают о самочувствии и сожалеют, что пока не могут навещать.

Все новосибирские родители по-своему справляются с вынужденной самоизоляцией. Но, как признались многие из них корреспонденту «Континента Сибирь», даже в этих условиях можно найти много положительного. В частности – завести новые полезные привычки, провести вместе время и использовать его для еще большего сплочения семьи.

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