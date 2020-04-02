Президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения 2 апреля объявил о том, что в стране принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца. Однако этот период может быть скорректирован в сторону сокращения.

«Субъектам РФ и их главам по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и с точки зрения устойчивости ключевой инфраструктуры, — отметил Владимир Путин. — Исходя из объективной ситуации, регионы сами в значительной степени будут принимать решение, какой режим ввести в соответствии с указом президента, какие учреждение и организации должны приостановить деятельность, а какие продолжить работу при строгом обеспечении безопасности граждан».

Президент поручил своим полномочным представителям плотно координировать дальнейшую работу в этом направлении. «Вся информация должна поступать в координационный совет при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений. Действия региональных властей должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. С учетом развития ситуации мы будем принимать дополнительные решения. Если обстановка позволит, то скорректируем режим нерабочих дней в сторону сокращения», — отметил Владимир Путин.

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