В Новосибирской области созданы специальные инфекционные бригады

На выезды с подозрением на короновирусную инфекцию медики надевают индивидуальные инфекционные костюмы.

Врачи станций скорой помощи Новосибирской области находятся в режиме круглосуточного дежурства для транспортировки пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По словам врача-анестезиолога-реаниматолога Ленинской подстанции скорой помощи Сергея Альтенгофа, его бригада доставила в первую инфекционную больницу четырех пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Его комментарии приводит пресс-служба администрации Новосибирской области. Перевозка осуществлялась на реанимобиле в специальной транспортировочной капсуле.

«Основная работа реанимационной бригады заключается в том, чтобы оказывать неотложную помощь самым тяжелым больным — это автодорожные, железнодорожные травмы, пожары, шоки, различные тяжелые патологии. Сейчас добавилось новое – мы осуществляем перевозку больных с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в капсуле Bio-bag в инфекционный стационар», — рассказал врач и добавил, что у бригады есть индивидуальные средства защиты.

На такие выезды медики надевают индивидуальные инфекционные костюмы, а после госпитализации больного защитную экипировку оставляют в инфекционной больнице. Там же проводят первичную дезинфекцию капсулы и автомобиля скорой помощи. Дальнейшая обработка происходит в региональном центре дезинфекции, после чего спецоборудование и спецтранспорт снова допускаются для работы.

Напомним, в Новосибирске по данным на 2 апреля обнаружено 10 человек, зараженных COVID-19, все они находятся на излечении в больнице.

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