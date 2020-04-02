В Новосибирске продолжают открываться волонтерские центры помощи по борьбе с коронавирусом

Новый центр поддержки людей, которые оказались на карантине, открылся в Октябрьском районе Новосибирска.

Приемная депутата Законодательного собрания Новосибирской области единоросса Сергея Конько переформатирована в центр помощи жителям Плющихинского жилмассива, которые находятся на временной самоизоляции.

«С жителями округа я и мои помощники всегда работаем в тесном контакте, поэтому точно знаем, что нужно людям. За прошедшие несколько дней наши волонтеры обзвонили и разослали 9 000смс, собрали информацию, что именно нужно горожанам. Выяснилось, что основной запрос людей на самоизоляции – крупы, овощи, фрукты, масло. Именно такие продуктовые наборы мы и составили», – рассказывает Конько.

С 31 марта каждый день волонтеры центра на Плющихинском жилмассиве ходят за продуктами и лекарствами для пожилых людей из «группы риска». Пенсионеры с финансовыми сложностями могут рассчитывать на бесплатные продуктовые наборы. При необходимости депутат обращается к врачам поликлиник №2 и №7, чтобы получить рецепты на медицинские препараты.

«Нас поддерживают традиционные партнеры – торговые центры, федерации дзюдо и самбо. Сейчас такое время, когда все должны сплотиться и помогать друг другу. Пока опасность не снизится, мы будем продолжать работу нашего центра», – добавляет депутат.

Всего в центре работает 20 добровольцев – студенты НГАУ, сотрудники федерации дзюдо и просто неравнодушные жители.Ежедневно они успевают обойти примерно по 30 квартир.

Волонтеры придерживаются правилсанитарной безопасности,надевают перчатки и маски, соблюдают установленнуюраспоряжением правительства области дистанцию в 2 метра. Они заблаговременно предупреждают жителей, что принесли продукты и лекарства, оставляют их у квартиры, не контактируя с жильцами напрямую.

По инициативе секретаря «Единой России», губернатора Андрея Травникова на время пандемии коронавируса общественные приемные «Единой России» в Новосибирской области переформатированы в пункты поддержки людей из групп риска. Они начали открываться с 26 марта. В головном волонтерском центре ЕР задействованы несколько сотен добровольцев, среди которых члены «Молодой Гвардии» ЕР, волонтерских студенческих организаций НГТУ, волонтеры-медики и так далее.

Всего в регионах по всей стране в центрах поддержки работают более 61 тысячи активистов.

«Горячая линия» волонтерского центра «Единой России»

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