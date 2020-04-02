Готова ли российская финансовая система к борьбе с эпидемией, последствиями падения цен на нефть и спасению малого и среднего бизнеса? Как кризис может сказаться на крупных региональных проектах? Об этом, а также о связи голосования КПРФ по поправкам в Конституцию и роли оппозиции в России ближайшего будущего в интервью «Континенту Сибирь» рассуждает член комитета по бюджету и налогам, член фракции КПРФ, депутат Госдумы от Новосибирской области ВЕРА ГАНЗЯ.

Нужны более радикальные решения

– Как вы оцениваете ограничения, которые регионы начали принимать после обращения президента накануне «нерабочей недели»?

– Это обращение президента запоздало, конечно. Нужно было чуть раньше, чтобы рынок так серьезно не обвалился. Владимир Путин обозначил меры, часть которых накануне мы, депутаты, и предлагали. Прежде всего – это налоговые послабления. Налоги – главная составляющая бюджета. Даже на примере Новосибирска: ситуация складывается серьезная, мы можем получить существенный обвал поступлений от мелкого и среднего бизнеса. Крупных предприятий в муниципалитете практически не осталось.

– В сегодняшней ситуации вопросов возникает больше, чем ответов. Власти постепенно принимают противокризисные меры. По вашей оценке, к данному моменту этого достаточно?

– Не достаточно. Обозначенные налоговые преференции могут сработать в перспективе. Тем более, что за предыдущий год налоги уже выплачены. Но сегодня идет резкое падение спроса – малому бизнесу нужны компенсации, субсидии. Средства есть, мы должны направить их на борьбу с кризисом. 2014-й год грозил крахом финансовой системы. Сейчас – другое, Центробанк держит ситуацию под контролем, слабые банки отсеяны, прошли санацию. Тогда, 6 лет назад, крупные компании были уязвимы. Сегодня всю мощь государственных финансов нужно направить именно на мелкий и средний бизнес.

В России зарезервировано 300 млрд рублей. Но для экономики огромной страны – это ни о чём. В США из бюджета выделяется на борьбу с кризисом 1,5 триллиона долларов. Там предприниматели получат поддержку, ключевая ставка практически обнулена, ключевые ставки европейских стран тоже практически обнулены. У нас ключевая ставка Центробанка снижалась в течение года, дошла до 6 %. И вероятно будет расти. Самое страшное, если это коснется ипотечного кредитования.

– Не такой помощи люди ждали.

– Налоговые каникулы на полгода – конечно, хорошо. Но это полумера. Платить все равно придется. Выживет небольшое кафе. После отсрочки его владельцу нужно будет вносить текущие налоги плюсом к тем, что он задолжал. Если мы обнулим платежи за простой, если возместим выпадающие доходы в бюджеты вех уровней – это и будет реальная конкретная помощь.

Введены меры, чтобы люди не ходили на работу, ограничили контакты. Это должно сдержать распространение вируса. Но работодателям придется платить сотрудникам. А как? Доходов нет. Бюджетные организации справятся, а малый бизнес отправляет людей в неоплачиваемые отпуска. Я, Ольга Алимова и Алексей Корниенко еще до введения карантина внесли протокольное поручение в Госдуму, чтобы комитет по социальной политике запросил информацию у правительства РФ по ограничительным мероприятиям. Как будут выплачиваться зарплаты, как будет компенсирован вынужденный простой? На что людям жить? Постепенно на часть наших вопросов президент дает ответы. Но пока мы видим лишь полумеры. Нужны более радикальные решения.

Мы начали подготовку заблаговременно

– На Россию столько всего навалилось: нефть, рубль, кризис, вирус. Насколько наша бюджетная система готова к таким ударам? Выдержит ли она?

– Сейчас есть возможность при необходимости направлять средства на поддержку отдельных отраслей, пострадавших от кризиса, без внесения изменений в бюджет. Раньше нужно было долго ждать согласований: поправки можно было подать весной, летом и осенью – и все, утверждался бюджет на следующий год. Сейчас можно внести в бюджетную роспись без корректировки бюджета, если правительство считает необходимым выделить средства из резервного фонда.

В бюджете есть деньги, которые мы можем направить на помощь экономике. В прошлом году порядка 800 млрд рублей, в этом году – около триллиона рублей, которые шли на реализацию нацпроектов, госпрограмм, но остались неосвоенными. Правительство РФ обвиняет регионы и муниципалитеты в неэффективности, в том, что те не смогли применить эти суммы. Но я не была бы столь категорична. Иногда на территории нет предприятия, готового выполнить проект, на который пришли деньги. Крупные организации просто не берут 5-10-миллионые объекты. А мелкий строительный бизнес развивается не в каждом муниципальном районе. Подрядчика не найти, вот и возвращаются деньги на тот уровень бюджета, откуда пришли.

– По Новосибирской области много таких нереализованных проектов, неосвоенных денег?

– Есть, как и везде. Капремонты по нацпроектам, ремонт межмуниципальных дорог. И в Барабинске есть, но не буду родной город ругать. В любом случае речь идет о неосвоенном триллионе рублей, который можно направить на борьбу с кризисными явлениями. Средств будет больше. Пока сложно сказать, насколько, скоро узнаем. 15 апреля – отчет председателя правительства Михаила Мишустина по предпринимаемым мерам.

Сейчас антикризисный план только формируется, пока сыроват. Поручения президента, которые он дал перед «нерабочей неделей», требуют немалых затрат. Выплаты по страховым взносам для малого и среднего предпринимательства снижены с 30 до 15 %. А это – обеспечение пенсиями. Средства придется искать в бюджете все равно. Скорее всего, в федеральном. В региональных ничего не найдем, они закредитованы: долг в два триллиона рублей как висел, так и будет висеть. Общий долг муниципалитетов – 360 млрд рублей – тоже никуда не денется.

У нас есть фонд национального благосостояния – 12,2 триллиона рублей по итогам 2019 года. Это серьезно, если учесть, что общий объем федерального бюджета – 20 трлн рублей.

– Как Россия пройдет борьбу с пандемией?

– Я не готова сказать, что серьезные средства будут задействованы в борьбе именно с вирусом. Деньги нужны для восстановления экономики. Но я бы не стала паниковать. Заболевших не так много в Новосибирской области.

– Пока немного.

– Если люди будут легкомысленно относиться к санитарным нормам, естественно, можем получить вспышку. Сколько было в Китае? Этой стране удалось свернуть эпидемию.

– У нас не Китай пока что. Люди другие.

– Понятно, другие. Но у нас 55 тысяч мест в инфекционных медицинских организациях уже готовы. 12 тысяч реанимационных мест. 396 специальных медицинских учреждений в стране могут принять пациентов. Около 40 тысяч готовых средств искусственной вентиляции легких. И поставки продолжаются.

Почему я не так беспокоюсь о последствиях вируса? Мы начали подготовку заблаговременно. Ограничительные меры сыграют роль. Если люди действительно будут сидеть по домам, включат самодисциплину и ответственность.

– Госдума и законопроект о наказаниях за нарушение карантина уже приняла.

– Я не поддерживала более жесткое предложение: давать до семи лет лишения свободы за нарушение санитарных норм и распространение вируса. Если человек сам исцелился, а от его действий несколько человек погибли, нужно наказывать. Конечно, семь лет – перегиб. Но изменения в уголовный, в административный кодекс необходимо вносить. Люди крепко подумают: выходить ли из дома, если могут заработать штраф, который вынудит его продать квартиру, чтобы погасить долг. Меры нужны жесткие. Но паниковать не стоит.

– И скупать продукты?

– Это вообще глупость, на всю жизнь не напасешься. Зачем центнерами крупы переводить? Такую панику важно пресекать. Как в советское время – в одни руки не больше 400 граммов колбасы, чтобы сбить ажиотаж. И предпринимателей, из-за которых масок в аптеке нет, тоже нужно призывать к порядку. Оставили россиян без средств защиты, продали в тот же Китай.

– Наш президент тоже отправил в Италию гуманитарную помощь, медицинское оборудование, которое пригодилось бы здесь.

– Я считаю, в этом Путин прав. Пока нашего оборудования хватает. Зачем запасать его впрок, когда в Италии, в других странах такая катастрофа? Лучше помочь, чтобы нивелировать последствия для себя же. Нужно вместе пытаться положить конец эпидемии. Я не знаю, пропаганда ли это: читала, что некоторые европейские государства не спешат на помощь Италии – им самим грозит коронавирус. Россия поступила иначе. При том, что Италия также участвует в санкциях против нашей страны. Мы могли бы надуть губы. Но считаю, правильно, что не сделали этого. Такой подход поможет растопить лед в отношениях между Европой и Россией. Италия, которой Россия помогла, не забудет этого. Китай, где эпидемия идет на убыль, тоже помогает. Но вирус может снова захлестнуть страны, если не объединиться.

На все денег не хватит

– Существуют разные версии, объясняющие происходящее. Вы какой придерживаетесь?

– Вирусов на земле ходит огромное множество. Каких-только гриппов у нас не было. Вирус мутировал. Он может затронуть кого угодно. И я тоже в группе риска: за годы работы в школе заработала и ларингит, и бронхит, и трахеит. Разговаривала с врачами, у них нет единого мнения, но многие сходятся в том, что страдают в основном люди с ослабленным иммунитетом. Есть радикальные точки зрения, согласно которым на людях испытывается биологическое оружие.

– Верите?

– Не знаю. Но подозрения такие есть. Слишком уж целенаправленно бьет вирус по старшему поколению. Естественный отбор в человеческой среде не работает, выживают все. Кто знает, может быть какому-то сумасшедшему профессору пришла в голову мысль запустить этот вирус. Еще со времен мировой войны есть лаборатории, которые культивировали смертельные болезни. Почитайте книгу «Вирус Б13». Фантастика, но почему бы не предположить, что нечто подобное произошло в реальности. Вполне допускаю и то, что наша нездоровая экологическая обстановка порождает такие вирусы, которые чувствуют себя в нашем времени комфортнее, чем человек.

– Как вы относитесь к «дистанционке»?

– Мои помощники работают дистанционно. Не могут в Госдуму зайти, пускают только депутатов. Я даже на обращение не могу вовремя отвечать пока. Рекомендовано не приходить на работу депутатам старше 65м лет. Но они могут смотреть онлайн трансляцию заседаний.

– Голосовать не будут?

– Не будут. Но если конституционных законов не будем рассматривать, нормальный вариант. Все-таки в Госдуме достаточно молодых людей. Комитет по бюджету и налогам продолжает трудиться. И я работаю. Сейчас переписываюсь с областным минфином, с департаментом финансов мэрии Новосибирска. Я должна выйти с предложениями, которые помогут решить кризисные проблемы в нашем регионе.

– Как вся эта ситуация может сказаться на крупных проектах в регионе? ЛДС, Центральный мост. Про метро и не спрашиваю.

– Напрасно не спрашиваете про метро. Процесс идет. Пусть пока на деньги муниципалитета и области, но идет. Нужны федеральные средства. По станции «Спортивная» – это 2, 6 млрд рублей. Я вносила поправку. Конечно, отклонили. У Силуанова сумела вырвать, что к этому вопросу нужно возвращаться и забирать полномочия на федеральный уровень. Не знаю, когда получится, но мы собираемся добиваться своего. Это проблема не только Новосибирска. Я предлагала коллегам от городов, которым нужны федеральные деньги на развитие метро, объединяться в ассоциацию. Думаю, ситуация получит развитие.

Что касается ЛДС и моста. Безусловно, в перспективе маячили серьезные средства.

– Но случился форс-мажор.

– Да. Откровенно скажу, хоть на меня может обидеться мэрия: если встанет вопрос, куда направить деньги – на сохранение рабочих мест, поддержку бизнеса, людей, которые теряют единственное жилье или на строительство ЛДС, моста – я выберу первое. У меня нет волшебной палочки, машины времени, я не знаю, как будет развиваться ситуация. Российская нефть дешевеет. Арабы готовы своими ресурсами залить рынки всего мира. У сланцевой нефти высокая себестоимость. Но в американском бюджете заложен один процент доходов от этого сектора. А у нас 30 %. Мы сейчас теряем примерно 11 миллиардов в день. Огромные потери затем выльются в большой дефицит федерального бюджета. Сегодня профицит – около 900 млрд рублей, он утонет в разнице цены на нефть.

Фонд национального благосостояния – подушка, которую нельзя бездумно разбазаривать. Центробанк пытается сбить долларовый ажиотаж. В том числе, за счет сделки по продаже Сбербанка государству. Этого хватит месяцев на шесть вливаний на рынок, чтобы удержать рубль. Где мы будем брать средства, когда бюджет станет дефицитным? Нужно пересматривать национальные проекты, государственные программы, убирать излишества, без которых можно прожить.

Власть на местах принесена в жертву

– Что будет с социальными программами?

– Маткапитал, социальные программы ни в коем случае нельзя трогать. Мы костьми ляжем, но ни в коем случае не позволим ни уменьшить в суммах, ни отменить совсем. Думаю, депутаты всех фракций жестко настроены в этом плане. Правительство понимает: если сейчас не оправдает доверие людей, придется уходить в отставку.

– Правительство только поменялось…

– Уходить вместе с президентом. Вы все равно это не напечатаете. Президент занимается косметическим ремонтом созданной им неэффективной системы.

– Как считаете, если бы в этот кризисный момент во главе правительства стоял Медведев?

– Ничего бы не изменилось. Не с Мишустиным и не с Медведевым советуется Сечин, когда принимает решение обвалить цены на нефть. Правительство – исполнительный орган аппарата Кремля. Косметический ремонт системы аукнется стране. Не хватает во главе правительства таких людей, как Примаков и Маслюков, которые в 1999 году вытащили страну из страшнейшего кризиса. Президент в ответе за сегодняшнюю ситуацию. Если бы не складывали деньги в кубышку и не растаскивали по офшорам, положение было бы принципиально иным. На счетах юрлиц 30 триллионов рублей, они не вложены даже в основные фонды, износ которых достигает 50 %. Почему не вложены? Потому что нет доверия правительству, президенту. Если бы эти деньги были в нашей экономике, создавали налогооблагаемую базу, если бы от нефтегазового сектора мы зависели хотя бы на 10 %, не страшен был бы обвал цен на нефть…

Каждому президенту, премьер-министру, каждому депутату, лидерам политических и элитных группировок должны наступать на пятки конкуренты. Тогда все они будут знать: не справляются – их сместят. А что сейчас?

– Сейчас Госдума уже одобрила поправки в Конституцию, которые помогут руководству страны остаться у власти.

– Народное голосование по Конституции перенесли. Но в любом случае это чистейшая профанация. Закон уже принят, и президент его подписал. Как проголосуют люди, разницы нет.

– Это не референдум.

– Референдума эта власть боится: в нем должны принять участие более 50 % населения. А вдруг столько не придет. Вообще не понятно: зачем людям голосовать за поправки, которые уже в законе прописаны. Единственное ради чего все это затевалось – продлить президенту время пребывания на посту. И для того, чтобы придать поправкам легитимности.

– Выборы в Госдуму, на ваш взгляд, перенесут на более ранний срок?

– Группа спикера ГД Володина и группа первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко представляют две полярные точки зрения. Пока переиграла первая. Но мысль о роспуске ГД в администрации президента еще живет. Не знаю, что будет дальше. Что произошло на заседании Госдумы, когда Карелин внес поправку о досрочных выборах? Очередная театральная постановка. Использовали уважаемых людей – Александра Александровича, Валентину Терешкову. Мне обидно за них. Некрасиво так играть с депутатами, за которых многие голосовали. С народом так нельзя. Для чего губернаторов сделали лидерами правящих партий в регионах? Чтобы они подтянули электорат. Не подтянут. К ним такое же доверие, как и к федеральной власти. На самом деле, руководителей субъектов выставляют в качестве мальчиков для битья. Реальных, серьезных полномочий у них нет, у мэров – тем более. Они зависимы от федерального центра.

Уходить нужно вовремя

– О КПРФ тоже хочется поговорить. Выше вы сказали о бессменности президента. КПРФ вроде бы выступает за сменяемость высшей власти. Но Геннадий Зюганов демонстрирует другой пример. Какие мнения на это счет в партии?

– Эти вопросы коммунисты со всей страны поднимают на пленуме ЦК КПРФ. Зюганов отвечает, что безусловно аппарат партии готовит преемников.

– Был даже список преемников.

– Да, список есть. Но с заявлениями, конкретными именами нужно быть сегодня осторожными. Если назвать преемника, его просто сожрут, простите за банальное выражение.

– Кто? Свои? Или те, кто вне партии?

– И те, и другие сожрут. Стоит учитывать, что в администрацию президента пришла очень одиозная фигура. Бывшего первого замруководителя администрации президента Вячеслава Володина тоже можно было так называть, но господин Кириенко хуже. Он все советское ненавидит. Наша партия просто лишняя в этой системе. По ключевым вопросам «Справедливая Россия», ЛДПР голосуют консолидированно с ЕР. КПРФ – другое дело. Поэтому нас топят.

– Тем не менее КПРФ не голосовала против поправок в Конституцию.

– И наши соратники нас упрекают: почему мы не идем до конца, не голосуем против, поддерживаем точечные изменения. Но мы не можем отрицать, что вносятся важные и нужные поправки в интересах населения. Мы раньше не голосовали за бюджет, но сейчас поддержали. Потому что деньги, выделенные из фонда национального благосостояния, пойдут на социальные выплаты. Мы же не против этого. В чем-то и мы должны уступать.

Дело не в том, что депутаты из нашей фракции переживают за мандаты. Сегодня я – депутат ГД от КПРФ, завтра уйду на пенсию и кто-то займет мое место. Главное, чтобы кто-то его занял. Если КПРФ выдавят, этого не случится. А тенденция есть: почти никогда наши выступления не обходятся без критических комментариев Володина. Причем игра идет в одни ворота – у нас микрофон отключен, а он вещает и просто нивелирует наши предложения. Вы думаете, на нас не было давления перед голосованием за поправки в Конституцию?

– Через Зюганова? Или точечно?

– И с фракцией говорили, и на лидера давили. Но мы отказались поддержать поправки. Кто-то не голосовал, кто-то, как в Новосибирске, просто не пришел на заседание. Ситуация складывается так, что резкое сопротивление может привести к запрету вообще любой оппозиции. Нам это надо? Да, мы не поддержали эти поправки в Конституцию. Но идти напролом с красным флагом наперевес на кремлевскую камарилью не можем. Нас мало. И мы должны думать о будущем партии и о будущем оппозиции.

– О будущем какой оппозиции вы беспокоитесь, если не брать в расчёт КПРФ?

– Либеральная оппозиция, к которой я причисляю Навального и его команду, уже управляла страной. Больше этого допустить нельзя. Мы должны смотреть в сторону Китая, наши государства похожи. И правительство Путина, и окружение Навального проповедуют прозападный курс, их риторика расходится лишь в нюансах. Мы с либералами совместных действий не планируем.

Нет, мы не ратуем за возвращение в 1937 год. Но думаем о социальном государстве, о социализме, в котором есть место мелкому и среднему бизнесу. Это наша цель. Так что с либералами, естественно, мы не пытаемся найти общий язык.

– Разве только на выборах в Мосгордуму.

– Да, туда при поддержке либеральной оппозиции мы провели своих людей. Но это был единовременный тактический ход, дальше наши пути расходятся.

– Хочется узнать и ваши планы. Вы собираетесь снова идти на выборы в ГД?

– Пока не готова ответить на этот вопрос. Я бываю резка на выступлениях в ГД. Если определенные люди меня не хотят видеть в парламенте, мне не дадут выиграть кампанию. В любом случае, решение принимать партии. У меня самой особых планов нет. К тому же я сторонник принципа: уходить нужно вовремя. Свято место пусто не бывает. В Новосибирской области есть молодые ребята, которые готовы работать в Госдуме.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.