В Кузбассе начали дезинфицировать остановки общественного транспорта и подъезды

В администрации муниципалитетов городов Кемеровской области направлены рекомендации по дезинфекции, направленной на противодействие распространению коронавируса, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

По указанию губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева к дезинфекции и санитарной обработке должны быть привлечены все силы: дворники, работники управляющих компаний, работники водоканала, дорожники и городские службы жизнеобеспечения.

«Техника должна максимально тщательно вымыть улицы, дороги, убрать пыль после зимы. С соблюдением всех требований необходимо обработать остановочные павильоны, пешеходные переходы, продезинфицировать все подъезды и лифты», — сказал губернатор Кузбасса.

Работники ЖКХ уже начали санитарную обработку парков, скверов, улиц. На улицах городов и поселков Кузбасса работают машины для мойки дорог и ограждений, специальная вакуумно-подметальная техника. Муниципалитетам поручен контроль за исполнением распоряжения о закрытии торговых центров, при этом должна быть проведена санитарная обработка помещений ТЦ.

Напомним, губернатор 2 апреля Кузбасса лично потребовал вывести посетителей магазина в ТЦ в Новокузнецке.

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