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В Кузбассе начали дезинфицировать остановки общественного транспорта и подъезды
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Дорогой к новосибирской ледовой арене займется строитель вододрома в Кольцово
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Анатолий Локоть: «Никаких специальных распоряжений по отмене празднования 9 мая не поступало»
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Минздрав Омской области возглавила активистка ОНФ
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Гендиректором «ЭПМ-Менеджмент» назначен Николай Наумов
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Новосибирская полиция составила 7 протоколов из-за нарушения режима самоизоляции
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Налоговики сообщили о продлении сроков представления налоговых деклараций
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Федеральный бюджет выделил Омской области 87 млн на поддержку бизнесменов
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Томские ученые предложили обрабатывать медицинские маски наночастицами серебра
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Татьяна Голикова предложила принимать решение о продлении нерабочей недели исходя из ситуации в каждом из регионов
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Зампредседателя правительства Тувы возглавил Совет директоров банка «НБТ»
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Сергей Меняйло рекомендовал ФАС усилить мониторинг цен на продукты первой необходимости в сибирских торговых сетях
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