Минздрав Омской области возглавила активистка ОНФ

Омский губернатор Александр Бурков принял отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Вьюшкова. Министерство возглавила экс-заместитель минздрава Московской области Ирина Солдатова.

В четверг губернатор представил Ирину Солдатову главврачам медучреждений и сотрудникам минздрава. По словам Александра Буркова, врач-неонатолог Солдатова «имеет богатый опыт в сфере здравоохранения, в том числе на руководящих постах, и хорошо понимает все проблемы отрасли». Поддержка нового министра медицинским сообществом и командный подход, по мнению губернатора, должен помочь региону в условиях развития коронавируса.

Напомним, о предполагаемой отставке омского министра здравоохранения ранее сообщил telegram-канал «ОмскЦентрСилы». По информации источника, в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе Александр Бурков резко раскритиковал работу главы минздрава Дмитрия Вьюшкова и главного санврача региона Александра Криги. Причина – резко увеличившееся число больных коронавирусом в Омской области, практически за пару дней выросшее с трех до восьми человек. Один из заболевших находится в тяжелом состоянии в реанимации. В минувший вторник вечером в регионе был введен режим самоизоляции.

Ирина Солдатова – ранее работала заместителем главы минздрава Московской области и сотрудничала с омскими властями в качестве эксперта, позднее став советником губернатора Омской области. Также Ирина Солдатова является руководителем проекта ОНФ «За доступную и качественную медицину в первичном звене» и экспертом тематической площадки ОНФ «Здравоохранение».

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