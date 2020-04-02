На сегодняшний день, по данным Сбербанка, спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой находится ниже обычного уровня.

Так, объем снятия наличных рублей в первой половине текущей недели существенно ниже обычного: снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% — в банкоматах.

Продажи клиентам и выдачи с вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели.

«Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне. Думаю, это говорит, во-первых, о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности — никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными, — прокомментировал текущую ситуацию первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. — Во-вторых, это свидетельствует о том, что люди соблюдают режим самоизоляции и следуют рекомендациям ограничить посещение общественных мест, активно пользуются дистанционными банковскими сервисами, в которых можно точно так же покупать и продавать валюту, оплачивать покупки и совершать сотни различных финансовых операций — быстро, удобно и безопасно, не выходя из дома».

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