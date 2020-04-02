МТС собрали все цифровые сервисы в единый пакет «БудьДома»

Компания МТС запустила пакет контента для организации жизни и досуга для всех, кто вынужденно остается дома. Теперь все развлекательные и образовательные сервисы объединены в пакет «БудьДома», бесплатный доступ к которому можно получить до конца месяца при подключении к телевизионной платформе «МТС ТВ».

При установке приложения «МТС ТВ» и подписке на пакет «Просто ТВ» пользователь любого оператора за один рубль получает возможность смотреть 50 телеканалов, более 500 сериалов, игровых и документальных фильмов. Подписка на МТС ТВ открывает доступ к другим цифровым продуктам, которые будут востребованы в период самоизоляции: «МТС Библиотека», «МТС Фитнес» и SmartMed.

До конца апреля пользователи смогут получить срочную онлайн-консультацию с дежурным терапевтом или профильным специалистом сети клиник МЕДСИ в приложении SmartMed, получат доступ к программам тренировок и рекомендациями по питанию в «МТС Фитнес», откроют для себя сотни тысяч книг художественной и профессиональной литературы в «МТС Библиотеке».

Воспользоваться предложением могут действующие и новые подписчики «МТС ТВ». Для доступа к расширенным мультимедийным возможностям цифровых сервисов при установке приложения «МТС ТВ» или активации акции в приложении необходимо ввести промокод DOMA. После активации подписки на пакет в МТС ТВ пользователь получит sms с единым промокодом для доступа к остальным цифровым сервисам пакета «БудьДома».

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