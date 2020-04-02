Гендиректором «ЭПМ-Менеджмент» назначен Николай Наумов

Генеральный директор АО «ЭПМ-Менеджмент» покинул компанию, его преемником на этом посту стал Николай Наумов, до группы ЭПМ работавший в структурах «Русала».

Как сообщили в пресс-службе группы ЭПМ, Виктор Нечуятов, руководивший структурным подразделением с 2016 года, принял решение сосредоточиться на собственных проектах. «Я благодарен Виктору Александровичу (Нечуятову) за результаты работы, которых компания достигла под его руководством. За последние несколько лет Группа ЭПМ показала хорошие результаты, и готова к любой сложной ситуации на рынке. Я желаю Виктору успехов в его дальнейшей карьере», — сказал председатель совета директоров группы ЭПМ Олег Фомичев.

Николай Наумов работает в группе ЭПМ с 2007 года, занимал пост управляющего директора Новочеркасского электронного завода. До ЭПМ Наумов работал на кремниевом производстве в Шелехове, был главным металлургом и начальником производства в «Суал-Кремний-Урал». С 2017-2020 годы он также работал в проектах, связанных с разработкой новых видов сырья и реконструкцией производства, в компаниях «Русал» и «Газпромнефть-Битумные материалы».

Группа ЭПМ — российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. В группу входят Новочеркасский электродный завод, Новосибирский электродный завод и «Донкарб графит».

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